El doble rasero con el Barça: el mismo 'favor' que ya le hicieron al Madrid

A la mínima que en Can Barça ocurre algo fuera de lo común parece que estalla el mundo. La afición y los medios se muestran especialmente sensibles con los azulgranas, mucho más que con otros clubes. Tras disputar sus primeros tres encuentros de Liga fuera de casa, el Barça debutará por fin en casa ante el Valencia, aunque lo hará en el Johan Cruyff, ya que el Spotify Camp Nou sigue sin recibir la Licencia Final de Obra y Montjuïc estará ocupado por un concierto.

Estos dos hechos han generado múltiples críticas en redes sociales por parte de aficionados de otros equipos de la Liga. Jugar en el Johan Cruyff es una solución de emergencia motivada por circunstancias que impiden utilizar los estadios habituales, pero el Barça también ha sido cuestionado por comenzar dos temporadas consecutivas con tres partidos seguidos fuera de casa.

El argumento que suele utilizarse es que, al jugar los primeros tres encuentros lejos, la segunda vuelta será “más asequible”, con más partidos en el Spotify Camp Nou. Y así será: tras visitar Son Moix, Ciutat de Valencia y Vallecas, los azulgranas jugarán más partidos fuera que en casa en la primera vuelta, por lo que la segunda deberá equilibrar el calendario. De hecho, en la segunda mitad de la temporada disputarán 11 de los 19 encuentros en su estadio, aunque nunca más de dos partidos consecutivos en el Camp Nou.

Sin críticas al Real Madrid

Esta práctica no es exclusiva del Barça. Es habitual en equipos de Primera División que atraviesan obras o inconvenientes en sus estadios, ya que permite ganar tiempo para avanzar las obras sin interferir en la competición. Los culés la aplicaron a principios de la temporada 2024-25 y en los inicios de esta 2025-26, siempre con el objetivo de acelerar los trabajos del Camp Nou.

El Real Madrid también ha recurrido a este 'favor' de la Liga. Los blancos comenzaron las temporadas 2021-22, 2022-23 y 2023-24 con tres partidos consecutivos fuera del Santiago Bernabéu para disponer de más tiempo en las obras. Incluso 'aprovecharon' la pandemia para disputar encuentros en Valdebebas sin público y acelerar la reforma. Por ejemplo, en 2020-21 jugaron en el Alfredo Di Stéfano durante toda la temporada sin espectadores y comenzaron la Liga con dos partidos fuera: empate en Anoeta y victoria ante el Betis en Villamarín.

Los blancos arrancaron tres temporadas consecutivas jugando tres encuentros fuera de casa / AGENCIAS

Entre 2021 y 2024, el Madrid repitió la fórmula: arrancó cada temporada con tres partidos consecutivos fuera de casa, incluyendo visitas a Mendizorroza, Ciutat de Valencia, Villamarín, Balaídos, RCDE Stadium, San Mamés, Almería y Celta. Durante esas campañas, sin embargo, estas decisiones pasaron mucho más desapercibidas. En 2022, por ejemplo, los blancos estuvieron 78 días seguidos sin jugar en el Bernabéu, gracias a la celebración del Mundial en Catar y la Supercopa en Arabia Saudí, lo que permitió avanzar considerablemente con las obras del estadio.

Al final, la polémica alrededor de estos ajustes de calendario no refleja ninguna ventaja competitiva. Equipos como el Madrid han aplicado soluciones similares sin que se les haya prestado tanta atención. Los dos necesitaban tiempo para terminar sus obras y la Liga se los concedió.