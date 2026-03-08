Doble misión de los ojeadores del Real Madrid durante el Newcastle-Manchester City del sábado

El Real Madrid tiene un serio problema en el centro del campo. No es nada nuevo. Tchouaméni no sabe ejercer como líder, Camavinga no es el mismo futbolista por el que el club blanco pagó 31 millones de euros, Valverde se ha acostumbrado a jugar fuera de posición, Ceballos no disfruta de continuidad alguna y no existe un mediocentro organizador que sepa -o le dejen- echarse el equipo a la espalda.

Con todo ese cóctel, en el Bernabéu empiezan a moverse de cara al próximo mercado de fichajes de verano, con el objetivo de reforzar varias de las posiciones de la medular blanca. Y ahí es donde empieza a sonar el interés madridista en Sandro Tonali.

Según apuntan desde Inglaterra, ojeadores del Real Madrid estuvieron presentes este sábado en St. James' Park para ver de cerca al mediocentro italiano durante el Newcastle-Manchester City. Si bien los 'cityzens' son rivales de los de Álvaro Arbeloa en los octavos de final de la Champions del próximo miércoles, los emisarios no solo trataron de recopilar información del conjunto de Pep Guardiola, sino que también centraron sus miradas en Tonali, según informa 'The Sun'.

El italiano fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota del Newcastle frente al Manchester City, en los octavos de final de la FA Cup. Su equipo quedó eliminado, en lo que son grandes noticias para el FC Barcelona a tan solo tres días de la eliminatoria en la Liga de Campeones, pero el centrocampista sumó una nueva asistencia en el tanto de Barnes que ponía a las urracas momentáneamente por delante.

Con el de ayer, ya son seis pases de gol los que ha ofrecido Tonali en lo que llevamos de temporada, que se suman a los tres goles anotados, todos en este 2026. Son cifras para nada desdeñables, teniendo en cuenta su rol habitual como pivote organizador en una posición mucho más retrasada de la zona ofensiva.

Precio de ¿100 kilos?

Precisamente por ese motivo empieza el Real Madrid a interesarse por él, en una carrera de fondo con vistas al próximo verano en la que el Arsenal sigue yendo en cabeza. Los 'gunners' ya trataron de ficharle en este mismo mercado de invierno, pero la operación no llegó a buen puerto mientras el Newcastle sigue disfrutando de su estrella.

Es tal su importancia en St. James' Park que el Newcastle no está dispuesto a dejarle salir por menos de 100 millones de euros (su valor es de 75 'kilos'), un precio totalmente desorbitado pero al alcance de clubes como el Arsenal que esta temporada aspira a todos los títulos posibles. También podría asumirlo el Real Madrid, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que atraviesa el conjunto blanco en la medular desde la salida de Luka Modric y Toni Kroos.

En ese sentido, las 'urracas' no están dispuestas a vivir este próximo verano un nuevo culebrón como el que tuvo lugar hace menos de un año con Alexander Isak como protagonista. Además, en este caso, Tonali sí se encuentra a gusto en el club británico, que además le respaldó mientras afrontaba la sanción de la FIFA por verse involucrado en temas de apuestas deportivas justo después de que la entidad pagase 60 millones de euros al Milan por él.

Involucrado en apuestas deportivas

El joven centrocampista estuvo 10 meses sin jugar, renunciando al 90% de su salario mientras llevaba a cabo un tratamiento contra la ludopatía durante la temporada 2023/2024. Tras el periodo de inactividad, regresó a los terrenos de juego en agosto de 2024. Y, desde entonces, ha disputado 90 partidos con el Newcastle en dos temporadas, sumando nueve goles y otras tantas asistencias.

Eso sí, preguntado recientemente por su futuro, Tonali no cerró las puertas a una salida: "Es una pregunta difícil porque, como saben, en el fútbol hay que pensar año a año". "El último verano fue duro para nosotros, para Alex Isak, pero esto es fútbol. Si tienes una opción para tu vida, para otro equipo, tienes que pensarlo todo. No quiero decir: 'Sí, quiero quedarme aquí diez años', pero ahora estoy feliz aquí. No pienso en otro equipo", añadió luego. Aunque si hay algo que puede jugar en favor del Real Madrid, es la floja temporada del Newcastle que podría dejarle sin competición europea el año que viene.