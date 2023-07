La doble estrategia del Real Madrid con Mbappé

Los blancos negocian con el PSG y con Kylian mientras filtran que no ha habido ningún movimiento para ficharle Florentino Pérez quiere mantener la máxima discreción para que la operación llegue a buen puerto

Todo lo que rodea al posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid se mantiene en el más absoluto de los secretismos. Desde el club madridista están siguiendo una doble estrategia que tiene como finalidad última vestir al futbolista francés de blanco. Por un lado, siguen negociando con el PSG, como aseguran desde 'Marca' y, por el otro, apuntan de forma privada que no hay absolutamente nada, como explica 'AS'.

Lo cierto es que Florentino Pérez lo tenía todo preparado para lograr una de las bombas del mercado de fichajes del pasado verano, pero se quedó con las ganas tras la renovación multimillonaria de Mbappé por el conjunto parisino, que le hizo un contrato a medida. Kylian acabó rechazando la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, este verano el culebrón ha regresado con fuerza porque la guerra entre PSG y futbolista es total. De hecho, el delantero no viajó a la gira de los franceses por Japón, una decisión que no hace más que confirmar que las relaciones entre ambos están rotas. Nasser Al-Khelaïfi no quiere que la próxima temporada, y tras haber cobrado las primas de fidelidad pactadas en la última renovación, se vaya gratis. De ahí que esté dispuesto a venderle este mismo verano, aunque, eso sí, a un precio que le convierta en el traspaso más importante de la historia a nivel económico.

Mbappé sigue siendo 'un caso de estado' en París | AFP

Se habla de una cifra de 250 millones, a la que Florentino Pérez no estaría dispuesto a llegar y la rebajaría hasta los 225 millones. Eso es lo que aseguran diversas informaciones de medios cercanos al Real Madrid como el 'Marca'. En cambio, se dice todo lo contrario desde 'AS', donde se explica que en el club están "sorprendidos" porque no existe ningún tipo de negociación con el PSG ni tampoco con Mbappé. Seguramente todo forme parte de la doble estrategia del Real Madrid para trabajar en su fichaje mientras niega la mayor.