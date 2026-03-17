Doble castigo para el Manchester City contra el Real Madrid: penalti para Vinicius y expulsión a Bernardo Silva

Ha empezado movido el Manchester City - Real Madrid, correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los blancos obtuvieron una renta muy positiva en el encuentro de ida con un 3-0, gracias a un hat trick de Fede Valverde. Los 'citizen' arrancaron muy enchufados ante su afición, pero en el minuto 20 se torció todo.

Vinicius envió un balón al palo y en la acción posterior recogió el rechace enviando el balón entre los tres palos. El capitán Bernardo Silva, sin embargo, detuvo el disparo con el codo, aunque tenía las manos recogidas detrás de la espalda. Después de comprobar que el brasileño no arrancó la jugada en fuera de juego (muy justo), el colegiado revisó en el VAR el posible penalti y señaló la pena máxima y expulsión al centrocampista portugués.

Doble castigo para el Manchester City que tendrá que jugar el resto de la eliminatoria con un futbolista menos y con una distancia en el marcador todavía más amplia. Vinicius no perdonó, como sí que hizo en la ida, y batió a Donnarumma desde los once metros, engañando por completo al portero italiano. El '7' del Madrid, en un nuevo acto de provocación habitual en él hizo el gesto de llorar mientras miraba a la grada local.

Así pues, el equipo dirigido por Pep Guardiola tendrá una hazaña aún más complicada si quiere obtener un billete hacia los cuartos de final de la Champions League. La eliminatoria está 4-0 a favor de los blancos, que ya esperarían a un Bayern de Múnich que venció por 1-6 a la Atalanta.