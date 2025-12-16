DjMaRiiO, sobre el Real Madrid: "Los jugadores podrían dar más por la camiseta que están vistiendo"

Nada más comenzar el 2026, la Kings World Cup Nations se tomará los campos de Sao Paulo, en Brasil, para la segunda edición del Mundial de selecciones de la competición. En la tierra del vigente campeón, coronado en Turín, la selección de España acudirá con una convocatoria de trece futbolistas anunciados este lunes 15 de diciembre.

El evento tuvo lugar en la novedosa tienda de 'JD' en el Portal de l'Angel, en Barcelona, con un stream que contó con la presencia de Gerard Piqué, Guanyar, los hermanos xBuyer y DjMariiO, presidente de la selección y quien pasó por los micrófonos de SPORT para charlar de la convocatoria de Narcis Barrera, buscando redimirse de la presentación del año anterior -cayendo España en la fase de 'last-chance' ante Turquía por 3-2- y teniendo tiempo también para analizar la actualidad del Real Madrid.

DjMaRiiO, muchas gracias por atender al Diario Sport. Anunciados ya los 13 jugadores para el Mundial. ¿Qué sensaciones tienes?

Confianza en el entrenador, yo elegí a Narcis y claro yo ahí ni pincho ni corto, él ha hecho los entrenamientos, todos los chicos han dicho y coinciden que van absolutamente volando y la verdad que los 13 que van pues perfectamente pueden ser los mejores, incluso se ha quedado gente fuera muy top.

Ha habido alguna crítica de Piqué, de los xBuyer, como siempre, por la actuación del año pasado, ¿qué expectativas tenéis?

Hombre, nos las hemos puesto altas, hemos hecho una tier list y hemos dicho que por lo menos finalistas tendríamos que estar, el año pasado verdad que no dimos el nivel, nos caímos en el last chance, no llegamos a prácticamente nada y este año sería un fracaso no llegar lejos.

Y la lista... ¿te sobra alguno, te falta alguno?

Hombre, yo siendo de Móstoles pues claro me falta Granero, Víctor Vidal, me faltan jugadores de mi equipo, pero al final lo que te digo, yo no quiero decidir nada ni molestar al míster que es el que los tiene luego que poner.

El stream de anuncio de la convocatoria se hizo en la tienda de JD más grande de Europa, aquí en Barcelona. ¿Cómo sentiste este recibimiento?

JD siempre se porta muy bien, además yo también individualmente con ellos he hecho muchas cosas, es una tienda que yo siempre frecuento, encima no es por hacer la pelota. Y mola que haya habido hoy un poquito de público aquí, hacerlo en directo, la verdad es que es algo diferente y es una gente muy enrollada.

Vimos también en el stream alguna pulla de Piqué respecto al Madrid...

Muy pesado, es muy pesado Gerard, siempre está llorando con el tema arbitraje, yo le he tirado un poquito la de Negreira, que encima venimos ahora de que a Vini le han dado una patadita ahí dentro del área y no han pitado penalti. Aunque bueno, al final es cierto, tanto los madridistas como los del Barça somos un poquito llorones y eso a mucha gente también le molesta, pero el Piqué es normal, el Madrid-Barça es lo que hay.

Piqué ahora quizás puede sacar un poco más de pecho ¿no? Barça líder, está mejor en liga…

Sí, él siempre, a él siempre le gusta, para él siempre el Barça es lo mejor, pero bueno, a ver si saca pecho también un poquito en Champions, que le está costando.

¿Cómo ves tú al Barça de Flick esta temporada?

Esta temporada lo noto un poquito peor que la anterior, creo que la anterior dio un nivel muy alto, de hecho contra el Inter celebre mucho los goles -del Inter- porque veía que se plantaba en la final, pero sí, le costó el otro día contra el Eintracht, contra Osasuna también en liga, siento que le cuesta un poquito más, también alguna lesión que otra como le está pasando al Madrid, pues al final yo creo que trastoca. Lewandowski ya parece que está echando un paso al lado, pero oye, Ferran la verdad que está dando el nivel, pero no le veo, sobre todo en Champions, no le veo tan peligroso como el año pasado.

¿Y cómo ves al Madrid esta temporada?

Pues empezamos bien, daba buenas sensaciones el equipo, la presión, parecíamos otra cosa, y ha habido partidos como contra el Valencia que hemos visto un Real Madrid que presionaba, pero contra el Alavés he visto un paso atrás en el juego. Empiezas con dos o tres ocasiones, ya marcas un gol y ya parece que el partido está ganado y te acaban empatando. El Alavés apretando y Courtois siempre tiene que salir, entonces no podemos depender de Courtois y de Mbappé todos los partidos, y mucho menos luego para la Champions, pero yo lo que quiero es un equipo un poquito más serio durante los 90 minutos que no lo estoy viendo.

¿Y confías en Xabi Alonso?

A ver, sí, yo sí, la gente también es muy de echar al entrenador, que es lo primero que se dice, pero también la verdad que Xabi Alonso va a Vitoria con muchas bajas. Me preocupan más las lesiones que el entrenador, porque al final con Ancelotti muchos partidos eran prácticamente lo mismo, creo que los jugadores podrían dar un poquito más también por la camiseta que están vistiendo.

Entonces, que se coma los turrones y siga el próximo año...

De momento sí, yo de momento no tocaría nada. Con Ancelotti era otro entrenador y es que era prácticamente lo mismo, entonces siento que los jugadores tienen que saber la camiseta que estaban poniéndose.