Divorcio Florentino - Laporta con capítulos pendientes

"Si nos abstraemos de los rifirrafes, el Barça y el Madrid se tienen que ayudar. Lo digo con toda sinceridad. El primer club del mundo es el Madrid, pero el Barça está entre los grandes. El Clásico, la historia y todo, tenemos que pensar que es un club que está entre los más grandes del mundo. ¿Por qué nos íbamos a enfadar?".

El párrafo anterior no lo dijo cualquiera. Fue Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en la Asamblea de Socios Compromisarios del año pasado. Aquellas palabras le costaron (y todavía le cuestan) críticas duras por parte de un sector del madridismo, que todavía no entiende como, aprovechando la coyuntura económica y los problemas de diferente índole que ha arrastrado el Barça, el conjunto blanco no se ha aprovechado para tratar de hacer todavía más daño a su eterno rival.

Florentino Pérez y Joan Laporta, en una imagen de archivo / VALENTI ENRICH / SPO

El presidente del Real Madrid, que según algunos medios incluso medió para la inscripción de Dani Olmo, adoptaba en aquel entonces un tono más que conciliador con el equipo blaugrana. No en vano, Joan Laporta era su principal socio en el proyecto más grande que tenía entre manos Florentino: la Superliga.

Una traición inesperada

Sin embargo, todo aquello ya forma parte del pasado. Lo sucedido en las últimas semanas ha provocado un vuelco en la relación cordial entre ambos presidentes. Desde Madrid, la sensación es que se le ha echado un cable en varios aspectos al Barça y el conjunto blaugrana les ha traicionado.

En su guerra contra los diferentes estamentos del mundo del fútbol, Florentino hace especial hincapié en quitar poder a LaLiga de Javier Tebas y a la UEFA de Aleksandr Ceferin. Ellos y no el Barça han sido sus principales enemigos en los últimos años.

Joan Laporta es recibido por Nasser al Khelaifi a su llegada a la reunión de la EFC, antigua ECA. / Carlos MONFORT

En las últimas semanas, algo ha cambiado, empezando con el notorio acercamiento del equipo que preside Laporta con la UEFA y la EFC (antigua ECA). La imagen del presidente del conjunto de la Ciudad Condal y Nasser Al-Khelaïfi juntos e incluso abrazados antes del partido de Champions y reunidos en la conferencia que se produjo en Roma no pasó desapercibida.

Fue la confirmación de que el Barça abandonaba de forma más o menos directa la Superliga. "Con el FC Barcelona estamos por la pacificación del fútbol europeo, queremos que haya un acuerdo y que volvamos a la UEFA. El Barça está en esta línea, era nuestro rol el de tender puentes; tanto con Nasser como con Ceferin”, sentenció Laporta, con unas declaraciones que no tardaron en llegar a los oídos de Florentino.

El partido de Miami, el caso Negreira y el nuevo modelo de club

La postura del Real Madrid desde aquel momento fue mucho más tajante con respecto al Barça. Desde el conjunto blanco se toman la cancelación del partido en Miami como un éxito, conscientes de que todo aquello era fruto de un estrechamiento entre LaLiga y el equipo blaugrana.

Antes de todo esto, el conjunto blanco ya había evidenciado su actitud beligerante, tomando partido en el Caso Negreira. A finales de septiembre, pidió que se incorporara al sumario de su denuncia un dosier que entregó en el Juzgado N.º 1 de Barcelona, en el cual se incluían las declaraciones hechas por Joan Gaspart, Toni Freixa, Alfons Godall y Albert Perrin a diferentes medios de comunicación. De esta forma, el Madrid abandonaba su papel pasivo en el caso para tomar parte como actor principal.

Florentino Pérez, durante la última asamblea de compromisarios del Real Madrid. / VÍCTOR LERENA / EFE

Aunque su influencia en todo este asunto es menor, para entender por completo el contexto también es preciso hacer mención al reto estratégico que afronta Florentino Pérez en el Real Madrid con el cambio de modelo de club que propondrá en solo unas semanas, en la Asamblea de Socios Compromisarios de este año. Un paso estratégico de dimensiones inimaginables que no termina de gustar a una parte importante del madridismo.

Mientras el Madrid toma su camino, Laporta se enfrenta a unas nuevas elecciones que añaden un punto estratégico como parte del proceso electoral. El presidente del Barça sabe que los pasos que tome ahora son clave, también aquellos que influyan directamente en su relación con el conjunto blanco, LaLiga y la UEFA.

Las declaraciones y el futuro

El conflicto entre los clubes se ha agravado con algunas declaraciones. "Si no hay una mano blanca, se le parece mucho", reflexionó Laporta tras la expulsión de Hansi Flick. La respuesta la encontró en Thibaut Courtois, que tampoco acostumbra a callarse nada. "Tiene que decir eso por el caso Negreira", afirmó el belga.

El tema de Negreira parece haber calado especialmente en el vestuario, como si de un discurso interno se tratara. No hay que olvidar que Jude Bellingham también lo mencionó durante el último Clásico.

Lamine Yamal, en el Santiago Bernabéu / Valentí Enrich

Tampoco se pueden obviar las palabras de Lamine Yamal, comparando al Real Madrid con Porcinos, equipo de la Kings League, y diciendo que ambos se parecen porque "roban y se quejan". Una frase dicha en un contexto informal y de show televisivo que hizo mella en su rival y provocó que la tensión en el césped se disparará.

Mientras tanto, entre Laporta y Florentino solo hubo un encuentro formal en el palco de honor del Santiago Bernabéu. El Madrid parece haber abandonado por completo la idea de "ayudar" al Barça que transmitió su presidente hace apenas un año y el equipo blaugrana vuelve a dejar claro por activa y por pasiva que su máximo enemigo viste de blanco. Si el divorcio entre ambos no es total, está muy cerca de serlo. Los próximos capítulos, con varias cuentas pendientes, marcarán el devenir de una relación que tiene gran influencia en nuestro fútbol.