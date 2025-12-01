División en el vestuario del Madrid

El Real Madrid atraviesa un momento convulso. El inicio del proyecto Xabi Alonso no ha sido el esperado. Tras un buen inicio de temporada, el técnico afronta ahora una mala racha de resultados (cuatro pinchazos en los últimos cinco partidos) y convive con las informaciones que apuntan a su mala relación con algunos pesos pesados del vestuario.

En la última semana, hubo cambios significativos en este aspecto. Florentino Pérez se reunió con el entrenador para calmar las aguas y mostrarle su apoyo, lo que derivó en varias conversaciones del técnico con los jugadores y en mensajes públicos de estos defendiendo al técnico.

Xabi Alonso pensativo en el banquillo en Montilivi / EFE

Ante Olympiacos y ante el Girona se ha visto un cambio de actitud de los futbolistas, pero no ha sido suficiente para tapar los problemas de fútbol que arrastra el equipo. Un momento de dudas que ha terminado con el Madrid perdiendo el liderato en favor del Barça.

División en el vestuario

Según revela The Athletic, ahora mismo "hay una mezcla de jugadores que no están convencidos de los métodos de Xabi Alonso y otros que argumentan que el entrenador no tiene la culpa". El medio mantiene que, a pesar de los mensajes por parte de algunos futbolistas y las charlas con el exentrenador del Bayer Leverkusen, no todos están del lado del técnico.

Fede Valverde defendió la unión del vestuario públicamente / Agencias

Lo peor, más allá de la división que existe en el vestuario en torno a la figura de Xabi, es lo que apuntan algunas fuentes del club y del cuerpo técnico. "Reconocen la dificultad de cambiar la dinámica. Uno de ellos dijo que la situación pintaba 'muy difícil' porque 'estamos jugando muy mal'. Otro calificó el resultado y la actuación del domingo contra el Girona, equipo en zona de descenso de LaLiga, como 'un desastre'", explica The Athletic.

Desde el Real Madrid se ha transmitido tranquilidad con la figura de Xabi Alonso, conscientes de lo que supondría un cambio en el banquillo en este momento de la temporada. La confianza en el entrenador todavía está presente, pero los resultados y especialmente la imagen del equipo tienen que cambiar lo más pronto posible.

El Madrid tendrá un partido decisivo ante el City de Guardiola / EFE

Los próximos partidos serán decisivos para el club. El Madrid afronta una complicada visita a San Mamés para enfrentarse al Athletic y después regresará al Santiago Bernabéu, donde no juega desde el 1 de noviembre, para jugar ante el Celta.

El encuentro más esperado tendrá lugar justo después, con el Manchester City de Pep Guardiola visitando el feudo madridista. Un rival de máxima exigencia en Europa para poder calibrar en qué momento se encuentra el Real Madrid, tanto a nivel futbolístico como anímico.

El entrenador citizen, que fue entrenador de Xabi Alonso en su etapa en el Bayern de Múnich, puede ser el verdugo del entrenador blanco si los próximos resultados no son los esperados.