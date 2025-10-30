Distanciamiento entre Xabi y el vestuario: "Se cree Pep Guardiola"

La tensión en el Real Madrid tras lo que ocurrió entre Vinicius y Xabi Alonso en el pasado Clásico es más que evidente. Desde la llegada del entrenador en sustitución de Carlo Ancelotti, ha habido muchos cambios en las rutinas del primer equipo, algo que parece no haber sentado especialmente bien a todos.

Según publica 'The Athletic', en las últimas semanas, la tensión entre Xabi Alonso y algunos jugadores del Madrid ha ido en aumento, con varios jugadores del primer equipo "descontentos con su gestión y la forma que ha impuesto importantes cambios desde su llegada en verano".

Xabi Alonso, ante la Juventus / Associated Press/LaPresse / LAP

Por lo que dicen diferentes fuentes, la diferencia entre los métodos de Ancelotti y los del nuevo entrenador del Madrid es significativa. 'The Athletic' informa que fuentes cercanas al cuerpo técnico de Xabi afirmaron que se habían arraigado "muchos malos hábitos".

Una de las primeras cosas que hizo el nuevo entrenador y su cuerpo técnico fue establecer un nuevo reglamento, dándole mucha importancia a la puntualidad y la intensidad. No obstante, el medio antes mencionado destaca que estos cambios no han sido bien recibidos por todos y que, según fuentes cercanas a los jugadores de la primera plantilla, reina un sentimiento de frustración en el vestuario del Madrid, con muchos veteranos sintiéndose poco respetados e insatisfechos.

Mbappé es parte fundamental del proyecto de Xabi Alonso / AP

"Algunos han conseguido tanto sin hacer estas cosas que, cuando se les han impuesto, se han quejado. No es ningún secreto, algunos casos se han hecho públicos. Es normal, sobre todo con aquellos que eran intocables", explica una de las fuentes a The Athletic.

Una persona cercana a un jugador veterano del Madrid habría ido incluso más allá, con una frase rotunda: "Se cree Pep Guardiola, pero por ahora solo es Xabi".

El distanciamiento entre el entrenador y algunos de los jugadores parece cada vez más visible, pero la realidad es que los resultados están acompañando al ex del Bayer Leverkusen y a su cuerpo técnico, lo que les otorga una posición de fuerza respecto a todo lo que está sucediendo. Mientras las cosas vayan bien en lo deportivo, Xabi tendrá la razón, aunque sea a costa de la felicidad de varios futbolistas.