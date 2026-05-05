Se dispara la campaña 'Mbappé Out'

"Madridistas, haz que tu voz se escuche. Si cree que el cambio es necesario, no te quedes en silencio, firma esta petición y muestra que lo que tu piensas es lo mejor para el futuro del club", con este comentario, algunos aficionados del Real Madrid han arrancado una campaña titulada 'Mbappé Out' (Mbappé fuera) contra el futbolista francés.

Los seguidores que quieran participar en esta iniciativa deben de entrar en una dirección de internet (https://mbappeout.replit.app/) y, a partir de aquí, firmar la iniciativa.

Mbappé ha desatado mucha polémica entre el madridismo por haberse marchado de vacaciones mientras estaba lesionado y no participaba en el partido en Cornellà ante el Espanyol.

El jugador tiene unas ligeras molestias musculares que le impidieron acabar el partido ante el Betis. El Real Madrid vio como los andaluces le empataban el encuentro frente a los verdiblancos con el galo fuera y sufrieron la frustración definitiva sobre el título de Liga.

Este fin de semana ha estado fuera de España en su tiempo libre, una decisión tolerada por Arbeloa, pero que no ha sido compartida por una parte de la hinchada madridista, como mínimo la que se pronuncia a través de las redes sociales.

En poco tiempo, la iniciativa ha superado las 100.000 firmas y va subiendo a medida que pasan los minutos.

Mbappé está cumpliendo su segunda temporada en blanco, pese a que sus registros son buenos, pero el equipo no está funcionado. Mientras, el PSG sigue coleccionando títulos y ha ganado la primera Champions League de su historia.

El madridismo quiere implicación de sus futbolistas y el galo no está demostrando un comportamiento muy adecuado fuera del terreno de juego.