"¡Es para disolver el club!": El ataque sin precedentes de Tomás Guasch contra el Real Madrid por Mbappé

El Clásico de la final de la Supercopa de España ha empezado a jugarse mucho antes del pitido inicial, y no precisamente sobre el césped. El foco, que debería estar en lo futbolístico, se ha desplazado peligrosamente hacia la enfermería del Real Madrid y, concretamente, hacia la figura de Kylian Mbappé. Las alarmas sobre el estado físico del astro francés han desatado una tormenta mediática que ha tenido en Tomás Guasch su voz más crítica y demoledora.

El periodista, en los micrófonos de la Cadena COPE, ha lanzado un vaticinio que ha dejado mudo al madridismo y que pone en entredicho la gestión de Florentino Pérez y Xabi Alonso. Para Guasch, la presencia de Mbappé en Arabia Saudí, arrastrando problemas físicos, es poco menos que una temeridad institucional.

"Una cosa terrorífica"

La contundencia de Guasch no dejó lugar a la interpretación. "No sé qué hace Mbappé allí. Me sorprende más el histerismo que veo en el Madrid, que es la Supercopa", arrancaba el periodista, visiblemente molesto por lo que considera una gestión negligente de la estrella blanca. Según él, el riesgo de perder al francés por un periodo prolongado supera con creces el beneficio de levantar un trofeo menor en comparación con la Champions o la Liga.

"Tiene usted con la rodilla mal al tío que mete los goles, que entre el resto del equipo mete una cuarta parte de goles. Este señor tenía que estar en su casa tumbado", sentenció.

El riesgo de un desastre institucional

Pero lo más grave llegó cuando Guasch analizó las posibles consecuencias de una recaída en la final ante el FC Barcelona de Hansi Flick. El periodista no se anduvo con chiquitas: "Ahora que quieren que juegue, que juegue. A mí me parece una cosa terrorífica y ojalá le salga bien. Vamos, como salga lesionado para tres meses, desde luego es para disolver el club".