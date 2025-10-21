Disfruta del Real Madrid - Juventus y del mejor fútbol europeo de la mano de Movistar+ por solo 9,99€

El mejor fútbol vuelve a escena de la mano Movistar Plus+, que esta semana ofrece uno de los grandes partidos de la temporada: Real Madrid–Juventus. Un choque de poder a poder entre dos gigantes del fútbol europeo en el que el conjunto blanco busca su tercera victoria consecutiva en la competición para dar un paso firme hacia los octavos de final.

El encuentro entre españoles e italianos se podrá en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos en exclusiva de la Champions League en España. La plataforma ofrece todos los partidos de la máxima competición europea a través de su paquete M+ Liga de Campeones.

Además del gran choque europeo, Movistar Plus+ ofrece cada semana una amplia selección de partidos de LaLiga EA Sports, la Champions League, la Premier League, la LaLiga Hypermotion y competiciones de élite como la Euroliga de baloncesto o los grandes torneos de tenis y golf.

LaLiga EA Sports | Getafe - Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Con el plan básico, con un coste de solo 9,99 € al mes, puedes acceder a una selección de los mejores eventos deportivos en directo, incluyendo el partido destacado de cada jornada, dos reproducciones simultáneas y visualización desde Smart TV, móvil o navegador web.

Para los más exigentes, el Paquete Todo el Fútbol incluye todas las competiciones completas, retransmisiones en ultra alta definición (UHD) y conexión premium con fibra y móvil 5G ilimitado, sin permanencia y con activación inmediata.

En resumen, si quieres seguir al Real Madrid en su camino europeo y disfrutar de los grandes duelos de cada jornada, Movistar Plus+ reúne toda la emoción del deporte en un mismo lugar.