El 'director técnico' del Real Madrid, marcado

En el Real Madrid se denomina director técnico al entrenador, cuando en la práctica su función dista mucho de responder a ese perfil. La planificación deportiva, la definición de los proyectos y las decisiones estratégicas en materia de fichajes no recaen en una figura técnica independiente, sino en el presidente del club, Florentino Pérez. Oídas las recomendaciones de sus asesores, asume de facto un rol que tradicionalmente corresponde a profesionales especializados.

Sin autocrítica

Su influencia deportiva es evidente y ampliamente reconocida por la afición. Florentino ejerce de director técnico. Se inmiscuye en la labor reservada a los profesionales, incluida la de los entrenadores, cuyo margen de maniobra queda limitado. El Santiago Bernabéu es consciente de esta realidad. Ante el Getafe volvió a oírse el grito de “Florentino dimisión” por cuarta vez esta temporada por el caos del vigente proyecto.

Cuando los resultados no se ajustan a las expectativas, las consecuencias recaen de forma recurrente sobre el entrenador. Lleva tres en diez meses sin que se haya oído una autocrítica institucional ni se hayan señalado responsabilidades en la plantilla, pese a que algunos jugadores han sido protagonistas del bajo rendimiento.

Ancelotti y Xabi Alonso

Carlo Ancelotti dejó el club visiblemente desgastado, cansado de perder peso en el vestuario con unos jugadores que dejaron de escuchar sus “recomendaciones” tácticas. Su trato conciliador con los futbolistas más influyentes terminó por erosionar su autoridad, y con ella, el respaldo institucional con el ‘director técnico’ al frente.

Xabi Alonso solo duró siete meses desde que lo fichó Florentino Pérez / EFE

La apuesta por Xabi Alonso fue por destacar en el Leverkusen con un fútbol táctico, ambicioso, fresco y moderno. Su proyecto apenas duró siete meses. Quiso implantar disciplina táctica, mover las fichas sin mirar la camiseta. No fue obediente y se atrevió a tomar medidas. Error. Perdió el respaldo del 'director técnico' que lo fichó, y se encontró sin apoyos tras señalar a figuras como Vinícius o Bellingham.

La historia se repite

El mismo ‘director técnico’ eligió a Arbeloa que seguía el patrón conocido. El salmantino, con fama de duro, ha priorizado recuperar la confianza futbolística de algunos pesos pesados, con Vinícius a la cabeza. Pero no tiene libreto táctico que proponer, consciente de que exigir disciplina corre en su contra ante un director técnico que no acepta que incomode a un vestuario blindado.

La conclusión es que los entrenadores empiezan a desfilar en el Real Madrid sin que el modelo de gestión deportiva se vea alterado. Las responsabilidades no alcanzan al verdadero centro de poder, que recuerda a los episodios vividos en 2006, cuando el presidente, que ya ejercía de director técnico, optó por dimitir. El motivo, el de ahora, mimar a los jugadores.