En Directo
REAL MADRID
Así ha sido la rueda de prensa de Xabi Alonso y Tchouaméni previa al Real Madrid - Manchester City
El entrenador del Real Madrid y el centrocampista francés han atendido a los medios de comunicación en la previa del partido de la Champions League contra el conjunto de Pep Guardiola
Xabi Alonso ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al Real Madrid - Manchester City de la Champions 2025/26. Aurélien Tchouaméni ha acompañado al técnico tolosarra. Has podido seguirla en directo en SPORT.es.
¡Hasta aquí el directo! ¡Gracias por seguirnos!
Finaliza la rueda de prensa de Tchouaméni.
City
"Es un gran equipo, con el balón son muy buenos. Vamos a tener que ser muy compactos y estar rápidos para generar ocasiones. Va a ser un buen partido para ver y seguro que lo vamos a disfrutar".
Instrucciones del entrenador
"El partido contra el Celta, el entrenador tuvo un buen plan, pero los jugadores son los que estamos en el campo. Si perdemos es que había un problema nuestro en el campo, de intensidad, de faltas técnicas. No es culpa del entrenador, tenemos que mejorar y vamos a hacerlo".
Intensidad
"Partido del Celta y otros, también (falta de intensidad). Si no jugamos con intensidad va a ser difícil ganar partidos. Tenemos que entender que debemos dar el máximo".
Haaland
"Vamos a hablar hoy del plan de partido. Tenemos jugadores lesionados, pero tenemos muchos que pueden jugar ahí a gran nivel. Todos tenemos que defender y dar compromiso para ayudar a defender. Jugamos contra un gran equipo, contra Haaland, un jugador increíble, por eso tenemos que tener un gran compromiso".
Presión adelantada
"Tenemos que mejorar en este aspecto. Queremos presionar al rival, como contra el Athletic. A veces lo hacemos bien, pero a veces también mal. Tenemos que mejorar en eso".
Relación con Xabi
"Estamos todos juntos. Si queremos ganar tenemos que estar todos remando hacia la misma dirección. Mañana tenemos la oportunidad de cambiar la dinámica".
Actitud
"Actitud no ´se. Si no ganamos es porque tenemos que hacer cosas mejor, con balón y sin. Necesitamos el compromiso de todos. Lo que está pasando ahora no es posible".
Partido contra el City
Tchouaméni: "Es un placer jugar la Champions, más en casa. Queremos ganar, porque va a ser importante".
