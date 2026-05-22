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REAL MADRID
En directo: rueda de prensa de Álvaro Arbeloa previa al Real Madrid - Athletic Club
Sigue la comparecencia de Álvaro Arbeloa en la previa del Real Madrid - Athletic Club de la jornada 38ª de LaLiga EA Sports
Finaliza la rueda de prensa
Arbeloa se levanta de la silla por última vez tras confirmar que el de mañana será su último partido como entrenador del Real Madrid. El Santiago Bernabéu despedirá la temporada ante el Athletic Club, en un encuentro en el que el técnico salmantino también ha anunciado la titularidad de Dani Carvajal.
"Todos me han hecho crecer como entrenador y como persona. He tenido relación con todos mis jugadores, he tenido muchas conversaciones, les he escuchado, ellos a mí, hay veces que hemos estado de acuerdo, otros no, pero esto forma parte de la vida del entrenador. Muchas veces su visión es diferente a la de un entrenador, para mí es más fácil ponerme en su piel que ellos ponerse en la mía, esto es natural, siempre va a pasar.
Me voy del Madrid con mucho agradecimiento con mis jugadors, me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día y ser mejor entrenador de lo que era en enero. Muy agradecido al presidente por la oportunidad, a todas las personas que rodean el primer equipo. Me voy del Real Madrid agradecido porque estos últimos ocho años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas.Me voy dejando muchos amigos, muy feliz, y ojalá algún día pueda volver".
"Hay momentos en los que uno tiene que pensar en el Madrid, la mayoría de ellos en estos últimos cuatro meses, algo que he hecho con responsabilidad".
Las elecciones
"Me parece fenomenal que haya elecciones y que haya gente que quieran presentar su candidatura para ser presidente, ya saben donde está el listón y si alguien quiere supeprarlo estaremos dispuestos a escucharlos".
Consejo para el próximo entrenador
"No estoy para dar muchos consejos, seguro que el que venga tiene mucha experiencia y no creo que haya un entrenador en el mundo que no haya tenido diferencias con sus jugadores, y más aquí que todo el mundo quiere jugar. Son situaciones que en un año como este que se han juntado muchas cosas ha sido difícil de gestionar y ha habido mucha frustración. Yo me quedo con lo positivo y los jugadores que han estado de mi lado".
"Yo sé como estaba el equipo cuando llegué, lo que he tenido que afrontar, las circunstancias especiales que lo he tenido que hacer, que seguro que son diferentes de si hubiera empezado la temporada. Ha sido lo que me ha tocado, he intentado hacerlo de la mejor manera, no la mía, pero de la mejor manera".
"¿Te llegó muy pronto el puesto?"
"Yo estoy muy agradecido a los jugadores por estos cuatro meses, soy consciente que con 25 personas no puedes tener la misma relación y seguro que hemos tenido diferencias entre unos y otros, no voy a ser el primero ni el último. Yo les he solventado siempre de la mejor manera, me han mostrado un gran respeto y yo a ellos. Me llegó la oportunidad cuando tocó, uno no elige ni el momento ni las circunstancias Al final es como lo afrontas, y lo he intentado hacerlo de la mejor manera, siempre pensando en el Real Madrid. He pensado más en el Madrid que en mí".
"Carvajal está en lo más alto de los mejores laterales que ha habido. Dani ha sido capaz de ser muy importante ofensivamente y defensivamente, la dificultad en los laterales es tener este equilibrio. Dani ha sido capaz de ser muy dominante en los dos aspectos, y ha tenido una mentalidad que es lo que le ha tenido a superarse cada año".
Vinicius
"Tiene permiso del club por un asunto personal y aún no sabemos si podrá estar mañana".
Carvajal
"Es un símbolo de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, por todo lo que ha representado todos estos años, el hecho que sea un jugador de la casa, creo que le hace un jugador totalmente especial, único y es un orgullo para todos los madridistas. Mañana será muy bonito poder mandarle un homenaje, será titular. Dani va a tener un bonito recuerdo del partido de mañana, hemos tenido mucha suerte de poder disfrutar de Dani Carvajal".
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