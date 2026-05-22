En directo: rueda de prensa de Álvaro Arbeloa previa al Real Madrid - Athletic Club

"Todos me han hecho crecer como entrenador y como persona. He tenido relación con todos mis jugadores, he tenido muchas conversaciones, les he escuchado, ellos a mí, hay veces que hemos estado de acuerdo, otros no, pero esto forma parte de la vida del entrenador. Muchas veces su visión es diferente a la de un entrenador, para mí es más fácil ponerme en su piel que ellos ponerse en la mía, esto es natural, siempre va a pasar.

Me voy del Madrid con mucho agradecimiento con mis jugadors, me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día y ser mejor entrenador de lo que era en enero. Muy agradecido al presidente por la oportunidad, a todas las personas que rodean el primer equipo. Me voy del Real Madrid agradecido porque estos últimos ocho años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas.Me voy dejando muchos amigos, muy feliz, y ojalá algún día pueda volver".