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REAL MADRID

En directo: rueda de prensa de Álvaro Arbeloa previa al Real Madrid - Athletic Club

Sigue la comparecencia de Álvaro Arbeloa en la previa del Real Madrid - Athletic Club de la jornada 38ª de LaLiga EA Sports

Arbeloa responde a Laporta: "Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado."

Arbeloa responde a Laporta: "Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado."

EFE

Roger Meya Pla-Giribert

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