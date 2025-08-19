DIRECTO
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Osasuna
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26
Guti destaca en DAZN que Dejan Huijsen fue de las notas positivas en el Mundial de Clubes. También Albert Edjogo destaca sus cualidades.
En RAC1 debaten sobre la nueva voluntad de los árbitros de que se les llame por el nombre y el primer apellifo y no por los dos apellidos, origen que se remonta a cuando había un árbitro que se apellidaba Franco. Será difícil acostumbrase...
¡Buenas tardes! Aquí podréis seguir todo lo que dicen en las radios del Real Madrid - Osasuna de la Primera Jornada de la Liga
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça
- Dilema en el Barça con una venta de última hora de Casadó
- Mercado de fichajes, hoy 18 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Operación Szczesny en el Barça
- Flick 'bloquea' que los canteranos viajen a Brasil
- El Barça confirma una 'pelea' con LaLiga por los asientos VIP
- El Barça no quiere con Bardghji un 'caso Mastantuono
- El Barça se explica: los detalles del aval y la masa salarial del club