Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Real Mallorca

En Movistar+, los comentaristas valoran el once de Xabi Alonso. Rafa Alkorta considera que "Xabi está siendo inteligente (con las rotaciones). Está intentando medir el nivel de la plantilla, sobre todo mentalmente".

Por su parte, Abelardo Fernández confiesa que "me sorprende para bien la continuidad de Mastantuono. Rodrygo hizo un buen partido y podría haber apostado por él en la derecha. Creo que juega Mastantuono pensando más en el aspecto defensivo que ofensivo".

Posible titular: "Me sorprende lo de Mastantuono"