Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Real Mallorca
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Real Mallorca de la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26
En Movistar+, los comentaristas valoran el once de Xabi Alonso. Rafa Alkorta considera que "Xabi está siendo inteligente (con las rotaciones). Está intentando medir el nivel de la plantilla, sobre todo mentalmente".
Por su parte, Abelardo Fernández confiesa que "me sorprende para bien la continuidad de Mastantuono. Rodrygo hizo un buen partido y podría haber apostado por él en la derecha. Creo que juega Mastantuono pensando más en el aspecto defensivo que ofensivo".
Como siempre, en Real Madrid TV afrontan el partido sinmedias tintas y lo tienen claro: "Si el Madrid está a su nivel, el Mallorca no tiene opciones". Veremos qué sentencia dicta el terreno de juego...
¡Hola a todos! Vamos a seguir todas las incidencias del Real Madrid - Real Mallorca que se disputa este sábado en el Santiago Bernabéu, con especial atención a las opciones y reacciones que se produzcan enlos medios de comunicación a las jugadas más destacadas del duelo.
