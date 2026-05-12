Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Florentino rueda de prensaEnrique RiquelmeABC FlorentinoJuanma Castaño FlorentinoRelevoCuándo son elecciones MadridPrelista EspañaDónde ver rueda de prensa FlorentinoPresidente MadridFlorentino DimisiónClasificación Giro ItaliaGiro ItaliaSusana GuaschSergio RamosTopuriaSneijderEtapa 5 Giro ItaliaFinal Four balonmanoRafael JódarCuándo juega JodarMarc MárquezReal MadridA qué hora juega el BarcelonaCalculadora descenso LigaPueblosMessiMaldiniLamine Yamal PalestinaGonzalo BernardosPerros y gatosPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

PROGRAMA ESPECIAL

Sigue en directo el especial 'Florentino convoca elecciones' en SPORT

Christian Blasco y Javier Giraldo analizan la rueda de prensa del máximo mandatario del Real Madrid

SPORT.es

SPORT.es

La comparecencia de Florentino Pérez no ha dejado indiferente a nadie. El presidente del Real Madrid, en su primera comparecencia pública desde 2013, fue contra todo y contra todos.

Christian Blasco y Javier Giraldo analizan la rueda de prensa del máximo mandatario del Real Madrid en un nuevo programa especial de Diario SPORT.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL