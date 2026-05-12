PROGRAMA ESPECIAL
Sigue en directo el especial 'Florentino convoca elecciones' en SPORT
Christian Blasco y Javier Giraldo analizan la rueda de prensa del máximo mandatario del Real Madrid
La comparecencia de Florentino Pérez no ha dejado indiferente a nadie. El presidente del Real Madrid, en su primera comparecencia pública desde 2013, fue contra todo y contra todos.
Christian Blasco y Javier Giraldo analizan la rueda de prensa del máximo mandatario del Real Madrid en un nuevo programa especial de Diario SPORT.
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