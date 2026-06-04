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En directo: Florentino Pérez anuncia su gran fichaje en Horizonte con Iker Jiménez
El presidente del conjunto blanco acude al programa de Cuatro para una entrevista en la que revelará uno de los anuncios más esperados de su campaña, después de revelar que fichará a Mourinho y Konaté
Seguimos esperando...
A la espera de que Florentino aparezca en el programa, recordamos como ha anunciado Mediaset que hoy se viene un bombazo:
"Florentino Pérez revelará su gran fichaje para el Real Madrid en Horizonte con Iker Jiménez".
¿Qué nombres han sonado como posibles bombazos?
Ha habido muchas especulaciones desde ayer sobre el posible fichaje que anunciaría Florentino Pérez. Vitinha, Joao Neves, Mac Allister, Enzo Fernández, Rodri e incluso Erling Haaland. La realidad es que nadie conoce el anuncio que hará el presidente del Madrid, aunque desde el propio programa Iker Jiménez llegó a decir que esperaba que soltará algunos bombazos.
Iker Jiménez: "Hoy viene Florentino Pérez. Me hace ilusión porque me enteré que es seguidor del programa. Hay una batalla por el Real Madrid... Puede ser interesante".
Arranca Horizonte
Comienza el programa de Iker Jiménez. Veremos en qué momento es el turno de la entrevista a Florentino Pérez. Aquí te contaremos el minuto a minuto de TODO.
¡5 minutos!
Atención. El programa de Iker Jiménez arranca en solo 5 minutos... Mucha expectación en torno al anuncio de Florentino.
La lista de fichajes de Florentino
- José Mourinho (entrenador)
- Ibrahima Konaté
- Denzel Dumfries (a falta de confirmación oficial)
- ¿Un bombazo?
¿Cuál será el bombazo?
Según ha revelado el propio programa, esta noche Florentino revelará una noticia muy importante en forma de fichaje. Ayer ya anunció a Mourinho y Konaté. Tratándose de un "gran fichaje", resulta difícil pensar que es Dumfries, que también está cerrado. Todo apunta a un centrocampista o un central de mucho nivel...
¡Bienvenidos! En este directo podrás seguir minuto a minuto la entrevista de Florentino Pérez con Iker Jiménez en Horizonte.
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