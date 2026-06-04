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En directo: Florentino Pérez anuncia su gran fichaje en Horizonte con Iker Jiménez

El presidente del conjunto blanco acude al programa de Cuatro para una entrevista en la que revelará uno de los anuncios más esperados de su campaña, después de revelar que fichará a Mourinho y Konaté

Florentino Pérez, durante un discurso

Florentino Pérez, durante un discurso / Angel Perez Meca / AFP7 / Europa / Europa Press

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Christian Blasco

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