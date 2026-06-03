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En directo: Enrique Riquelme anuncia un bombazo en El Hormiguero

El candidato a la presidencia del Real Madrid asiste al programa de Pablo Motos, donde ha prometido revelar uno de sus fichajes estrellas si sale elegido

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

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