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REAL MADRID
En directo: Enrique Riquelme anuncia un bombazo en El Hormiguero
El candidato a la presidencia del Real Madrid asiste al programa de Pablo Motos, donde ha prometido revelar uno de sus fichajes estrellas si sale elegido
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La promesa de Riquelme
El candidato ha explicado que firmará "ante notario que las promesas electorales que haga se cumplirán". Eso incluye los fichajes anunciados, incluyendo el bombazo de esta noche.
Solo 5 minutos para que arranque el programa de Pablo Motos. Mucha expectación con el anuncio que hará hoy Riquelme...
¿Quién será el bombazo?
Esta noche, el candidato a la presidencia del Real Madrid anunciará su fichaje estrella. Los rumores señalan a Haaland, pero nadie tiene la certeza.
¡Bienvenidos! Aquí podrás seguir en directo la intervención de Enrique Riquelme en El Hormiguero.
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