Diomande vuelve a Leipzig mientras espera al Real Madrid

Con una sonrisa de oreja a oreja, Yan Diomande se ha reincorporado a los entrenamientos del RB Leipzig, tal y como estaba estipulado en el plan de trabajo del club alemán para sus mundialistas. Un regreso previo a hacer las maletas rumbo al Real Madrid, que espera cerrar su fichaje en las próximas horas.

La idea inicial del club blanco y de los agentes del futbolista es que la incorporación se haga oficial este martes. Las negociaciones entre las partes continúan para fijar la cantidad definitiva de un traspaso histórico para el club alemán, convertido en una fábrica de hacer dinero con sus jugadores.

Consciente de su condición de club trampolín, el RB Leipzig se hizo con Yan Diomande la pasada temporada por 20 millones de euros, una cifra con la que suele imponerse en muchas de sus pujas. Un año después, la cantidad se sextuplicará. El acuerdo iba a cerrarse en 120 millones, un montante que podría aumentar con los bonus y que convertiría la operación en una de las mayores ventas de la historia del club de la marca energética.

También sería una operación histórica para el Real Madrid, cuyo récord oficial lo marcan hasta la fecha los algo más de 130 millones, primas incluidas, que la entidad pactó con otro club de la Bundesliga, el Borussia Dortmund, por Jude Bellingham en 2023.

Diomande espera su incorporación después de cumplir con el trámite impuesto por el RB Leipzig: pasar las correspondientes pruebas físicas y de rendimiento. Pero ya tiene el 'ok' del conjunto germano para viajar a Madrid y someterse a los exámenes que su nuevo club considere.