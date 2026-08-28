Diomande se queda sin sitio

El Bernabéu no necesitó demasiado para detectar algo diferente. Yan Diomande recibió en la izquierda, encaró y superó a su rival con uno de esos regates capaces de provocar un murmullo que termina convertido en celebración. El Madrid festejó el gesto como el anticipo de algo más grande. Fue solo una jugada, en el tramo final del encuentro ante la Real Sociedad, pero sirvió para enseñar una parte del futbolista que el club ha comprado por 140 millones.

Mourinho le hizo entrar en el minuto 84 por Vinicius. Disputó los seis últimos minutos reglamentarios y todo el descuento, tiempo suficiente para dejar algún destello, pero no para modificar una jerarquía que todavía le mantiene lejos del once. Diomande continúa buscando su espacio. En todos los sentidos.

El Madrid pagó 125 millones fijos más otros 15 en variables por un extremo que, después de dos jornadas, se ha quedado sin un sitio claro en el equipo. Diomande no fue titular en Cornellà ni tampoco en el regreso de Mourinho al Bernabéu. Suma 32 minutos reglamentarios, a los que deben añadirse las prolongaciones, y ha tenido que aparecer en las dos bandas, condicionado por una estructura ofensiva que el técnico portugués apenas ha tocado.

El jugador del Real Madrid Diomande (c), durante el entrenamiento del equipo en Valdebebas para preparar su próximo encuentro de LaLiga que disputan este miércoles frente a la Real Sociedad. EFE/ Daniel Gonzalez / Daniel Gonzalez / EFE

Güler le cierra la derecha

Mourinho ha colocado a Güler en la derecha, aunque el turco no sea un extremo al uso. Parte desde allí, pero aparece por dentro, se acerca a Bernardo Silva y participa en la construcción. Su manera de entender el juego le permite ocupar diferentes alturas sin pisar los espacios de sus compañeros.

El costamarfileño necesita campo para correr, recibir abierto y enfrentarse a su lateral. Sin embargo, en el Madrid no siempre existen esos metros. La mayoría de los rivales se repliega y obliga a los atacantes a interpretar cada movimiento. Cuándo fijar en la banda, cuándo entrar por dentro y, especialmente, cuándo liberar el carril para la llegada del lateral. Una ocupación de los espacios que todavía está asimilando.

Aunque este Madrid ha demostrado ser capaz de combinar en espacios cortos. Brahim también aparece en esa carrera. Conoce mejor el equipo, puede jugar por fuera o por dentro y ofrece soluciones diferentes. Diomande no solo debe ganarle el puesto a Güler. También necesita confianza para ir creciendo.

Diomande, con Hinojo, en el Espanyol - Real Madrid. / Quique Garcia / EFE

Destellos en lugar de continuidad

Su estreno oficial ante el Espanyol resumió este comienzo. Entró por Güler en el minuto 64, intentó agitar el partido desde la derecha y apareció en el inicio de la jugada que terminó con el gol de Espí. No fue una acción que figure como asistencia, pero sí uno de esos pequeños detalles que justifican la expectativa generada alrededor de su fichaje. Cuando vio el bloqueo, encontró otras soluciones.

Ante la Real volvió a dejar su huella mediante el regate. El Madrid celebró especialmente uno de ellos, consciente de que no abundan en la plantilla los futbolistas capaces de romper una defensa desde el desequilibrio individual. Por ahora, sin embargo, Diomande vive de acciones aisladas. Arranques, conducciones y amagos que enseñan el futbolista que puede llegar a ser, pero que todavía no le permiten sostener una candidatura real a la titularidad.

Mourinho habla con algunos de los últimos incorporados a la pretemporada blanca: Konaté, Cucurella, Diomande y Mbappé. / Real Madrid

Diomande tiene 19 años, firmó hasta 2033 y aterrizó el 6 de agosto, con la pretemporada prácticamente terminada. Solo pudo disputar 29 minutos ante el Schalke antes del comienzo de la competición. Mourinho debe enseñarle un idioma futbolístico nuevo mientras el calendario ya exige resultados.Diomande aseguró que no sentía presión cuando se convirtió en el fichaje más caro del Madrid. Tendrá que demostrarlo cuando vengan mal dadas y se le pida una responsabilidad a la altura del precio.