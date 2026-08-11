Diomande, Mbappé y Cucurella tendrán que esperar: Mourinho aún no los lleva a Riazor

El Real Madrid afronta este miércoles 12 de agosto (21:00 horas) su penúltimo test de pretemporada. El conjunto blanco se desplazará hasta Riazor para enfrentarse al Deportivo de La Coruña en una nueva edición del Trofeo Teresa Herrera, uno de los clásicos del verano futbolístico español.

Será un regreso especial para el conjunto madridista, que 13 años después volverá a jugar en Riazor para disputar el torneo. El Real Madrid es, además, el segundo equipo con más títulos, con nueve trofeos, solo por detrás del Deportivo, que suma 26.

José Mourinho ya ha hecho pública la convocatoria para el encuentro y no hay grandes novedades respecto al partido del pasado sábado ante el Ferencváros. El técnico portugués mantiene prácticamente el mismo grupo que viajó a Hungría, con una única ausencia respecto a aquella lista: Javi Navarro, guardameta del Castilla.

Vinicius y Bernardo Silva siguen cogiendo ritmo

Dos de los nombres propios de la convocatoria serán Vinicius y Bernardo Silva. Ambos fueron suplentes ante el Ferencvaros después de haberse incorporado más tarde a la dinámica del primer equipo y todavía necesitan acumular minutos para alcanzar su mejor versión.

El brasileño afronta una temporada especialmente importante después de renovar recientemente hasta 2032. Vinicius quiere recuperar su condición de estrella mundial y responder sobre el césped a las expectativas que genera su nuevo contrato.

Bernardo Silva, por su parte, está llamado a asumir un papel protagonista en el centro del campo. El fallido intento del Real Madrid de fichar a Rodri Hernández, cada vez más cerca del Barcelona, deja al portugués ante el reto de convertirse en una de las referencias de la medular blanca.

El ex del Mónaco y del Manchester City deberá llenar, además, un vacío que el Madrid arrastra desde la retirada de Toni Kroos en 2024. Mourinho confía en él, aunque el técnico ya le lanzó una advertencia tras su regreso a los entrenamientos, criticando su estado físico. "Es un perfil de chico al que le hace bien a la cabeza no hacer nada durante el periodo de vacaciones. Y se ha presentado en un estado de forma físico bastante inferior; tiene que crecer", declaró.

Diomande, Mbappé y Cucurella, todavía en espera

Uno de los grandes alicientes del encuentro era la posibilidad de ver el debut de Yan Diomande, pero el delantero tendrá que esperar. El fichaje más caro de la historia del Real Madrid todavía no viajará a A Coruña pese a llevar varios días trabajando tanto de forma individual como con el grupo.

El internacional por Costa de Marfil fue anunciado oficialmente el pasado jueves 6 de agosto procedente del RB Leipzig, después de haber realizado previamente parte de la pretemporada en solitario para evitar cualquier riesgo que pudiera dificultar su llegada a Madrid.

No estarán los mundialistas que llegaron más tarde. Courtois, Konaté, Cucurella y Mbappé se incorporaron el lunes y apenas acumulan dos entrenamientos con el resto de sus compañeros. Mourinho ha preferido no acelerar su puesta a punto y esperar antes de darles sus primeros minutos de pretemporada.

La situación es diferente para Tchouaméni, que continúa recuperándose de sus molestias. Tampoco estarán disponibles Asencio, Militão, Mendy, Rodrygo y Thiago Pitarch, todavía afectados por lesiones de mayor consideración.

Bellingham, el último en volver

El último mundialista en reincorporarse será Jude Bellingham. El centrocampista inglés no se unió el lunes al grupo debido a compromisos comerciales y está previsto que regrese este mismo miércoles.

El inglés no viajará a A Coruña, pero sí está previsto que trabaje en Madrid junto a los jugadores que tampoco participarán en el Trofeo Teresa Herrera.

El Real Madrid encara así su penúltimo ensayo antes del inicio oficial de la temporada. Riazor servirá para seguir dando minutos a los jugadores que ya están preparados, mientras las grandes estrellas que se han incorporado más tarde deberán esperar para estrenarse.

La convocatoria de José Mourinho para el Deportivo-Real Madrid

Porteros: Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Trent, Álvaro Carreras, Rüdiger, Huijsen, Dumfries, Joan Martínez, Lamini y Mario Rivas.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.

Delanteros: Vinicius, Brahim, Endrick, Carlos Espí y Yáñez.