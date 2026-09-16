Diomande se libera con su primera asistencia en el Real Madrid

Yan Diomande necesitaba una noche así. El marfileño afrontaba el partido ante el Elche después de un inicio de temporada en el que le había costado encontrar su sitio en el Real Madrid. La competencia en ataque es máxima y, con jugadores como Mbappé, Vinicius, Bellingham o Güler, cada oportunidad para demostrar su valía adquiere todavía más importancia.

Ante el conjunto ilicitano, Diomande recibió la confianza de Mourinho, disputó los 90 minutos y respondió con una actuación mucho más completa. No solo se mostró activo en ataque, buscando constantemente el uno contra uno y tratando de generar peligro desde la banda derecha, sino que también tuvo una importante aportación en defensa, ayudando a Trent Alexander-Arnold durante buena parte del encuentro.

La asistencia que necesitaba

Y fue precisamente desde esa posición desde la que llegó su gran momento de la noche. En el minuto 33, Diomande recibió en la derecha, levantó la cabeza y puso un pase raso al área que Mbappé convirtió en el 0-2. Era su primera asistencia como jugador del Real Madrid y la celebró con una enorme efusividad, cerrando los puños y mirando al cielo, en un gesto que reflejó el alivio de un futbolista que necesitaba una acción así.

La jugada llegó después de unos primeros minutos en los que ya había dejado muestras de su actividad. En el arranque de la segunda parte volvió a protagonizar una acción individual en la que encaró, reencaró y terminó centrando al segundo palo, aunque el envío se marchó demasiado fuerte. Su participación ofensiva no fue, por tanto, puntual, sino una constante durante buena parte del encuentro.

Además, Diomande destacó en una faceta que quizá no había sido tan visible en sus primeras apariciones. Su trabajo defensivo fue importante, especialmente para echar una mano a Trent en el costado derecho. El Elche cargó buena parte de sus ataques por la izquierda y el marfileño tuvo que multiplicarse para ayudar al lateral inglés.

Una respuesta a la competencia con Güler

La actuación de Diomande adquiere todavía más valor teniendo en cuenta el contexto en el que llegaba al partido. Antes de visitar al Elche, el marfileño apenas había disputado 171 minutos repartidos en seis encuentros, cinco de ellos entrando desde el banquillo, y todavía no había participado directamente en ningún gol del Real Madrid.

Mientras tanto, Arda Güler había ido ganando peso en los últimos partidos. El turco ya había demostrado su capacidad para generar fútbol y, ante el Rayo, su entrada desde el banquillo cambió el encuentro, asistiendo a Mbappé. La aparición de Güler como extremo derecho aumentaba todavía más la competencia para Diomande, que necesitaba aprovechar cada oportunidad para demostrar que el Real Madrid había apostado por él por una razón.

Yan Diomande del Real Madrid CF se lamenta durante el partido ante el Rayo Vallecano / Europa Press

El primer paso para liberarse

La llegada de Diomande al Real Madrid estuvo acompañada de unas expectativas enormes. La operación puede alcanzar los 140 millones de euros, una inversión que aumenta inevitablemente la exigencia sobre el futbolista. Cada partido y cada oportunidad sirven para valorar si el marfileño está preparado para responder a esa presión.

Su primera asistencia no resuelve todas las dudas ni cambia de golpe su situación dentro de la plantilla, pero sí puede representar un punto de inflexión. Después de varias apariciones en las que había mostrado detalles sin conseguir traducirlos en números, ante el Elche encontró finalmente una acción decisiva.

Y su celebración resumió perfectamente lo que significaba para él. Cerró los puños y miró al cielo, liberando toda la tensión acumulada después de unas primeras semanas en las que había tenido que esperar su oportunidad. Diomande necesitaba una actuación así y, en Elche, dio un primer paso para empezar a liberarse y reivindicar su sitio en el Real Madrid.