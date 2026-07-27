Diomande, sobre su historia de superación: "No quiero ser rico, solo quiero demostrarle al mundo que mi hermana tenía razón"

Todos los caminos llevan a Diomande en el Real Madrid. Según las últimas informaciones, el futbolista del Leipzig y ex del Leganés, firmará por el club blanco tras el frustrado fichaje de Michael Olise. El marfileño ha sido una de las grandes sensaciones en la Bundesliga y con tan solo 19 años, ha brillado en el Mundial.

Diomande está llevando una carrera fugaz. El extremo derecho, zurdo de pierna, está quemando etapas y una muestra de ello son los 51 partidos oficiales que solamente lleva en el fútbol de élite. Pero el Real Madrid ha visto en él una auténtica joya futbolística y están preparados para desembolsar una gran cantidad de dinero: más de 100 millones de euros.

Creer en uno mismo

Pero la vida de Diomande nunca ha sido fácil. De llegar y besar el santo. En su carrera, ha tenido que luchar, levantarse en múltiples ocasiones y picar piedra como nadie para encontrar un club que lo quisiera. Con 16 años, mientras buscaba destino en el fútbol africano, una academia se interesó en él. Yan Diomande recibió la llamada de la 'DME Academy' y en la International Development Academy (IDA), ambas ubicadas en Daytona Beach, Florida. Durante su etapa en el país norteamericano, también compitió para el equipo afiliado AS Frenzi y la escuela secundaria Yulee Hornets.

En un momento dado, recibió la llamada del Leganés y allí se empezaron a ver los primeros destellos del jugador, o almenos, a estar en el foco de todas las miradas. Pasó de Tercera Federación (Leganés B en ese momento) al primer equipo y el Leipzig lo pescó por 20 millones de euros. Lo que parecía un precio desorbitado, ahora parece una ganga con los 100 millones más variables que está dispuesto a desembolsar el club blanco.

Yan Diomande celebra un gol con el Leipzig en la Bundesliga. / FILIP SINGER / EFE

Este crecimiento personal no lo habría podido hacer sin mirar al pasado, sin volver a sus orígenes e interiorizar por dónde tuvo que pasar para llegar al lugar en el que se encuentra ahora mismo.

Una infancia humilde y la huella imborrable de su hermana, fallecida

Yan Diomande nació en Abiyán, la ciudad más poblada y capital económica de Costa de Marfil, en 2006. Tuvo una infancia buena, humilde y marcada por la excelente relación que tenía con su hermana que, desgraciadamente, falleció el año pasado con apenas 15 años y dejó un vacío imposible de llenar para el futbolista de Costa de Marfil. La joven perdió la vida tras acudir a una fiesta en Abiyán, en donde alguien adulteró su bebida, lo que le causó problemas de los que no pudo recuperarse

"Crecí en una familia numerosa, con muchos primos que eran como hermanos para mí. Solo tenía una hermana biológica, que falleció. Así que ahora soy hijo único de mi madre. Éramos una familia de clase media, bastante modesta. Ni ricos ni pobres, digamos que teníamos lo básico, lo mínimo indispensable. Mi madre no trabajaba".

Roxane, quien tenía solo 10 años, actuaba como su mayor defensora, convencida de que su hermano llegaría lejos cuando otros se burlaban. Diomande publicó una desgarradora carta en la que se abría en canal sobre lo ocurrido "Querida Roxane. ¿Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con un rotulador negro? ¿Recuerdas cuando iba a jugar tan lejos de casa? Tenía 9 años. Inter Foot Sud Comoé, cerca de la frontera con Ghana. Solo era un niño pequeño solo. ¿Recuerdas cuando me regalaron mis primeras botas de fútbol de verdad y dormía con ellas? De pequeño, siempre jugaba con esas sandalias blancas de plástico. Incluso ahora, cuando vuelvo a casa, sigo jugando con ellas. Es nuestra tradición", escribía el marfileño.

Diomande, de pequeño, con una camiseta del Manchester United y el nombre de Cristiano Ronaldo detrás, escrito con rotulador. / Sport.es

"Me equivoqué en una cosa. No quiero ser rico. Veo lo que le hace a la gente, incluso a la familia… No quería una casa grande. No quería coches. Solo quería dedicarme por completo al fútbol. Todo para demostrarle al mundo que mi hermana tenía razón… Voy a hacer lo que predijiste, te lo juro. Antes incluso de tener botas de verdad, ya le decías a todo el mundo: ‘Mi hermano va a ser el mejor del mundo’. Demostraré que tenías razón, o moriré en el intento", decía Diomande.

Una relación lejana con su padre

Diomande también explica su relación con su padre. Nunca tuvo una relación cercana, debido a que él vivía en Costa de Marfil y su padre en Francia. "No sé a qué se dedicaba mi padre; no tengo ningún vínculo con él. No vivíamos en el mismo país; él estaba y está en Francia", relata.

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A sus 19 años, Yan Diomande representa algo más que el puro talento africano, si no una lección de cómo creer en ti y tener éxito sin perder tu esencia ni orígenes, además de transformar el dolor en motivación.