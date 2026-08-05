¡Diomande, el fichaje más caro de la historia del Madrid!

El Real Madrid ya tiene a su galáctico. El club blanco ha llegado a un principio de acuerdo con el Leipzig para cerrar el fichaje de Diomande por una cifra superior a la que se estaba informando en los últimos días. La postura inflexible del club alemán ha obligado al Madrid a ir un poco más allá del precio deseado y el traspaso finalmente estará por encima de los 120 millones de euros. En concreto, 'Sky Alemania', cifra la operación hasta los 140 millones de euros entre fijo y variables, lo que convierten a Diomande en el fichaje más caro de la historia del Madrid, por encima de los 127 'Kilos' que se pagaron por Bellingham.

El club blanco se movió rápido por Diomande y, junto a sus agentes, dieron la vuelta a la situación y dejaron en fuera de juego al PSG, que prácticamente tenía al futbolista atado. Fue un movimiento relámpago en el que acordaron un contrato de cinco años con el extremo y sentaron las bases del acuerdo final con el Leipzig. El problema ha surgido porque el club alemán ha querido rubricar también la venta más importante de su historia y ha conseguido unos millones de más en las últimas horas de negociación convirtiendo esta operación como una de las más importantes del mercado hasta ahora.

Diomande, que se había incorporado al stage austriaco del Leipzig, viajará ya en las próximas horas a Madrid para pasar revisión médica e incorporarse a los entrenamientos del equipo madridista. Todo está absolutamente pactado a falta de la oficialidad, que debería darse durante este jueves.

El Madrid no había realizado operaciones tan importantes desde el 2024 y pocas veces ha superado la barrera de los 100 millones de euros con Florentino Pérez al mando. El club blanco intentó la llegada de Olise (Bayern), pero el jugador era intransferible y se lanzaron a por Diomande. Mourinho había pedido explícitamente un extremo portente por las bandas y el futbolista del Leipzig reunía todas las condiciones.

Ahora, al Madrid le quedaría el fichaje de Rodri, por quien está negociando con el Manchester City y, quizás, un defensa central en el caso de que Asencio acabe abandonando la entidad. El canterano ya sabe que no tendrá minutos y que el club le abre la puerta, pero el Madrid pide un mínimo de 25 millones de euros por el traspaso. En el caso que salga, podría entrar otro central de primer nivel como guinda de la plantilla.