¿Cuánto dinero le costó Endrick al Real Madrid?

¡Es oficial! Los caminos de Endrick y el Real Madrid se separan provisionalmente. El prometedor delantero brasileño, llamado a marcar una época en el conjunto blanco, se marcha cedido al Olympique de Lyon hasta el próximo 30 de junio de 2026.

"El Real Madrid C. F. y el Olympique Lyonnais han acordado la cesión del jugador Endrick hasta el final de esta temporada, el 30 de junio de 2026", ha confirmado el conjunto blanco a través de un escueto comunicado, abriéndole la puerta de salida a uno de los fichajes más sonados de los últimos tiempos.

Endrick aterrizó en el Bernabéu la temporada pasada procedente del Palmeiras. El brasileño llegaba con el cartel de una de las mayores promesas del fútbol mundial, lo que llevó al Real Madrid a realizar un importante desembolso económico por un delantero que, apenas año y medio después, se marcha cedido en busca de unos minutos que ni Ancelotti ni Xabi Alonso le ofrecieron en la capital.

El delantero del Real Madrid Endrick, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre Talavera CF y Real Madrid / Manu Reino / EFE

El Palmeiras percibió un pago inicial de 35 millones de euros por Endrick, pero el contrato contaba con muchas variables de fácil cumplimiento. El club brasileño acordó con el Real Madrid bonus por goles marcados (tanto como futbolista blanco como durante su cesión en el 'Verdao'), titularidades y convocatorias con la selección brasileña.

Todos estos condicionantes, sumados a las tasas, terminaron elevando el precio del traspaso de Endrick hasta los 72 millones de euros, más de lo que el conjunto blanco pagó en su día por Vinicius o Rodrygo. Este importante desembolso, sin embargo, no le hizo ni mucho menos indiscutible, y la falta de oportunidades bajo las órdenes del brasileño llevaron tanto al delantero como al club a buscar una cesión para no atascar su progresión.