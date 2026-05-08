¿Cuánto dinero ganan Tchouaméni y Valverde en el Real Madrid?

El incidente entre Tchouaméni y Valverde tendrá consecuencias para sus dos protagonistas, aunque no serán tan duras como cabía esperar. El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial para informar que se ha resuelto el expediente disciplinario interpuesto a ambos jugadores por su comentada pelea en los vestuarios.

Según informan desde el club blanco, tanto Tchouaméni como Valverde se han mostrado muy arrepentidos por el lamentable incidente y ya se habrían disculpado entre ellos. Además, ambos han mostrado su total disposición a aceptar la sanción que el club considere oportuna.

En vista de la predisposición de los centrocampistas, el Real Madrid ha optado por resolver el procedimiento interno con una ejemplar multa económica de 500.000 euros para ambos futbolistas, poniendo así fin al expediente disciplinario.

Fede Valverde, jugador del Real Madrid. / DPA vía Europa Press

El comunicado del Real Madrid

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente. Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos".

"Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna. Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes."

¿Cuánto dinero cobran Tchouaméni y Valverde?

La multa interpuesta por el Real Madrid haría temblar a cualquier ciudadano de a pie, pero apenas supone un pequeño porcentaje de los emolumentos que perciben ambos futbolistas por parte del club blanco, según los datos que recoge el portal especializado Capology.

Valverde, segundo capitán del conjunto blanco, lleva vinculado al club desde 2016, pero fue en 2023 cuando su situación contractual mejoró considerablemente. El uruguayo percibe, entre fijo y primas, un total de de 20,8 millones de euros brutos al año, lo que equivale a un salario semanal de 400.767 euros.

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Algo inferior es el salario que percibe Aurelien Tchouaméni, aunque también es considerablemente alto. Llegado al club blanco en 2022, el francés cobra un total de 15,6 millones de euros brutos anuales, unos 300.000 por semana.