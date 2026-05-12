El motivo de la última dimisión de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid

Florentino Pérez está entre la espada y la pared como presidente del Real Madrid. El mandatario vive uno de los momentos más complicados al frente de la entidad madridista, aunque no es una situación nueva en su larga trayectoria como dirigente.

El club blanco está en una situación de crisis absoluta. Una segunda temporada sin títulos ha colmado la paciencia de la parroquia madridista, que se ha hartado de la actitud contemplativa de sus estrellas, principalmente de Kylian Mbappé.

El incidente reciente entre Álvaro Carreras y Rüdiger, sumado a la pelea entre Tchouameni y Valverde en el vestuario blanco ha puesto en estado de alarma a Valdebebas. Arbeloa tiene los días contados como entrenador del Madrid y la situación es tan tensa que es Mourinho quien tiene los números de volver al banquillo en las próximas semanas.

Florentino Pérez ofrecerá una rueda de prensa hoy martes 12 de mayo / EFE

Es una situación parecida a la que vivió el club y Florentino Pérez principalmente en 2006. Llegó a la presidencia de la entidad en el 2000, pero esa temporada era la tercera consecutiva sin grandes títulos, algo que se asemeja a la realidad actual del club blanco. La gestión de 'Los Galácticos', estrellas como Figo, Zidane, Ronaldo o Beckham, llevó a Florentino a tomar la decisión de renunciar a su cargo el 27 de febrero de hace dos décadas.

Ese verano, Ramón Calderón ganó las elecciones y se convirtió en nuevo presidente del Real Madrid, pero la llegada del Barça de Guardiola y las irregularidades en la presidencia del entonces mandatario acabaron con la vuelta de Florentino Pérez el mismo día que terminaba la temporada 2008/09.

“Los jugadores están confundidos y quizá demasiado consentidos. He cometido un error. He maleducado a los jugadores”, decía Florentino Pérez entonces. Una situación parecida a la actual, que podría llevarse al presidente de su cargo dos décadas después.