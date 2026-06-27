Dimite Manuel Arroyo, médico del primer equipo del Real Madrid

El Real Madrid afronta un nuevo cambio en la estructura del primer equipo. Según ha adelantado ESPN, Manuel Arroyo ha presentado su dimisión como médico del primer equipo blanco, apenas un año después de incorporarse al club para formar parte de la profunda renovación de los servicios médicos emprendida el pasado verano. Las lesiones de esta temporada, con el mal diagnóstico de la rodilla de Mbappé como punto culminante, volvieron a poner en el punto de mira a los galenos del club blanco.

Por el momento, el Real Madrid no ha hecho oficial la salida del doctor ni ha comunicado quién ocupará su puesto. Arroyo aterrizó en Valdebebas en el verano de 2025 procedente del Granada CF, donde había desarrollado gran parte de su trayectoria profesional. Su llegada se produjo para trabajar junto a otro exempleado del conjunto nazarí como Felipe Segura, quien aterrizó en 2021 en Valdebebas.

Un departamento bajo sospecha

Segura fue ascendido a jefe de los servicios médicos del Real Madrid en 2023, cuando decidió prescindir de Niko Mihic, quien, pese a todo, no dejó de estar vinculado al club blanco. De hecho, tras la crisis de lesiones desatada esta temporada, Florentino Pérez decidió recuperar al croata, que vivió un episodio complejo con Güler y el diagnóstico que le llevó a estar en el dique seco durante su primera temporada de blanco.

El doctor Segura, junto a Bellingham, tras un problema en el hombro. / Real Madrid TV

Sin embargo, la crisis deportiva e institucional que vivió el Real Madrid a mitad de temporada provocó el regreso de figuras como Mihic o el ascenso de Pintus a la preparación física. Movimientos que se produjeron a la par que la transición de Álvaro Arbeloa a Xabi Alonso. Varios madridistas mostraron internamente su disconformidad con el trabajo de los servicios médicos, sobre todo tras el seguimiento de casos como el de Rodrygo o Mbappé.

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La renuncia de Arroyo obliga ahora al Real Madrid a buscar un sustituto en un departamento especialmente sensible después de los problemas físicos que ha sufrido la plantilla en las últimas temporadas. Los motivos de su decisión no han trascendido y el club tampoco se ha pronunciado sobre los próximos pasos que dará para cubrir la vacante. Según ESPN, la dimisión ya ha sido presentada oficialmente.