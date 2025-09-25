El dilema de Xabi con Bellingham para el Derbi

Jude Bellingham adelantó su reaparición un mes tras pasar por el quirófano para solucionar sus problemas en un hombro. Volvió de manera testimonial ante el Espanyol, salió en el minuto 88, y jugó 20 minutos en Valencia ante el Levante, donde dejó buenas sensaciones. El dilema de Xabi es si le da la alternativa o lo reserva para sacarlo como revulsivo en el derbi del sábado.

Si el inglés estuviese al cien por cien, no habría dudas, sería titular. Sin embargo, sigue en ‘pretemporada’, aunque tácticamente está al día de lo que quiere Xabi de él después de jugar el Mundial de Clubes. “Es un centrocampista ofensivo que se pueda juntar con delanteros y medios. Cuanto más le encontremos, mejor nos va a ir”, subrayaba el tolosarra tras el 2-0 al Espanyol.

19 titulares

Xabi ya ha echado sus cuentas en los siete partidos que han disputado, dando oportunidades en el once titular a todos los que están sanos salvo a Alaba y Lunin. En total han sido 19 los que han salido de inicio, aunque unos más que otros. Los minutos rebelan qué jugadores ha utilizado más y ya tiene a once que destacan sobre el resto. Podría ser el equipo que ponga en el Metropolitano con Bellingham en el banquillo.

Bellingham volvió a jugar tras su operación de hombro / Manu Fernandez / AP

Si Jude espera su momento como suplente, Güler y Mastantuono apuntarían al once, aunque Xabi es de los que elige después de analizar a los rivales y de sopesar las necesidades que tiene para anular y superar al contrario. Además, las rotaciones que está haciendo le dan la razón con cambios que han funcionado en un sistema que los jugadores empiezan a ejecutar con efectividad.

Los once principales

El once prototipo en minutos es el esperado por todos. Estaría formado por Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Güler, Vinícius; Mbappé. La lesión de Trent deja sitio al capitán, que descansó en el Ciutat de Levante, como Militao y Tchouameni, que serán fijos ante el equipo de Simeone.

No hay que descartar que sorprenda poniendo a Bellingham. En ese caso, Mastantuono puede ser el sacrificado para volver a juntar al inglés con Güler, como recordó el propio Alonso hace unos días: los puso en cinco de los seis partidos del Mundial de Clubes. De esta forma, fortalecería el medio del campo para un 4-4-2 sin balón y pasar al 4-2-3-1 cuando toca atacar.