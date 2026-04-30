El dilema del que huye Florentino: Vinícius o Mbappé

Algo no funciona en el juego del Real Madrid. Se hacen análisis de todo tipo, desde culpar a las numerosas lesiones que debilitan su potencial, a que los proyectos son incompletos, a la similitud de perfiles, al bajo rendimiento de las estrellas, a falta de actitud, a la incompetencia de los entrenadores… No hay un motivo definido para entender el porqué de su bajo rendimiento.

División

Uno de ellos apunta a la similitud de perfiles y cruce de egos entre Vinícius y Mbappé. El Madrid ha dejado de ganar títulos desde la llegada del francés, mientras que con el brasileño como líder del ataque si llegaron los éxitos. Sobre el papel mantienen una buena relación, pero es cierto que desde que juegan juntos han saltado chispas en algunas situaciones.

En este final de temporada, el vestuario está dividido entre el clan que avala a Mbappé y el que está descontento con su escasa solidaridad colectiva sobre el césped. Deportivamente, Vinícius nunca provocó esa división en el vestuario, cuyo problema se centraba en su carácter conflictivo con jugadores y aficiones rivales y con los árbitros.

Vinicius y Mbappé durante un partido / EFE

Dentro del club existe el dilema de si es conveniente que uno de los dos abandonara el equipo, vistos los resultados y la falta de sintonía que tienen sobre el césped por mucho que se busquen sobre el campo. Los dos son individualistas, pero Vinícius se sacrifica más por el colectivo, asiste y se involucra. Sin embargo, Mbappé aporta gol para marcar diferencias.

Dinero

A esto se añade otra competencia: ganar más que su compañero. El brasileño termina contrato en 2027 y no quiere ser menos que Mbappé en ingresos. Mantiene un pulso con Florentino Pérez, que intenta equilibrar el tapete entre ambos, aunque el francés tiene ventaja por la prima que cobra por llegar gratis del PSG.

Los medios afines al Real Madrid ya plantean encuestas sobre la compatibilidad entre uno y otro, y si es beneficioso prescindir de uno de los dos. Plebiscitos de los que Florentino Pérez huye como viene haciendo en esta su segunda etapa al frente del club. La política del dirigente madridista es rentabilizar económicamente sus valores, incluso por delante del rendimiento deportivo, y ambos son los más rentables de la plantilla.