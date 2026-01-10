El dilema de la defensa del Madrid contra el ataque del Barça

Tras certificar el ansiado pase a la final de la Supercopa ante el Atlético de Madrid, Xabi Alonso diseña la manera en la que “tapará los agujeros” en su defensa de cara al Clásico de este domingo, donde podría recuperar a su máximo artillero, Kylian Mbappé, pero, puede perder a Rüdiger, ahora mismo, su central de cabecera, quien jugó con molestias el derbi.Añadida la más que posible baja de Huijsen, quién calentó durante la semifinal, pero no llegó a saltar al campo, el tolosarra se ve obligado a trastocar sus planes en vísperas de disputar su posible primer título como entrenador del Real Madrid.

Sorloth y Rüdiger, durante la disputa de la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético / EFE

Descartada lesión de Asencio y dudas con Rüdiger

Sudor, sufrimiento y alguna lesión le costó al Real Madrid para meterse en la final de la Supercopa. Un partido en el que el equipo con balón y sin balón no convenció, pero su pegada y la experiencia de saber llevar estos partidos le permitieron tumbar a su rival.

Una vez más, el gol encajado llegó desde un centro lateral, donde Asencio perdió la referencia de Sorloth por completo. El canario fue sustituido por un malentendido con los servicios médicos tras unos calambres y estará en plenas condiciones para la final. Se entrenará con normlidad en la última sesión previa al clásico, donde se valorará el estado de la rodilla izquierda de Rüdiger.

La situación defensiva del Madrid agrava conforme transcurre la temporada, tanto por errores durante el juego, como por las lesiones que cada vez se ceban más con el vestuario blanco. Tal como ocurrió la temporada pasada, el Barça se frota las manos con una línea defensiva del Madrid que estará compuesta por parches.

Las combinaciones que baraja Xabi Alonso

Una ilusión vana, sería recuperar a Huijsen para el domingo. Aunque fuese de manera precipitada solventaría un gran problema para Xabi que podría plantar cara con: Valverde, Asencio, Huijsen y Carreras en defensa, con ambos centrales en su posición natural. Podría haber una defensa formada por: Valverde, Tchouaméni, Asencio y Carreras, con dos centrocampistas reconvertidos a defensas e incluyendo un nuevo centrocampista para suplir el hueco del pivote francés.

Todo dependerá de si Rüdiger vuelve a forzar y llega en condiciones al clásico. Por último, y más arriesgado, entra como posibilidad formar la zaga con: Valverde, Asencio, Carreras Y Mendy. Esta opción permite no reformar el centro del campo con el que viene casándose Xabi Alonso, aunque a cambio de condicionar la posición de Carreras, quién ha actuado en alguna ocasión como central zurdo, pero no es el entorno en el que más destaque.

Real Madrid's Dean Huijsen, right holds of the challenge of Sevilla's Djibril Sow during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Sevilla in Madrid, Spain, Saturday, Dec. 20, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez). EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

Entendiendo que, en el vuelo exprés planeado por el Real Madrid, únicamente entrará Mbappé y no se contempla la incorporación de ningún central de la cantera, estas son las opciones que podrá barajar Xabi Alonso para medirse a su máximo rival, al cual ya venció en el único enfrentamiento que tuvieron esta temporada (2-1) y levantar este trofeo antes de afrontar un tramo decisivo de la temporada sería un escenario idílico para estrenar su vitrina particular como técnico blanco.