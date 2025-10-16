El dilema Bellingham-Güler

Arda Güler ha aprovechado al máximo la llegada de Xabi Alonso y la lesión de su compañero Jude Bellingham para colarse en el once titular del Real Madrid. Dos circunstancias que han favorecido al turco para mostrar el talento que lleva dentro. Una apuesta decidida del técnico vasco, que con la recuperación del inglés tiene un dilema en la media punta.

Decisión difícil

El entorno madridista tampoco tiene una solución de cuál de los dos debe ocupar esa posición. Una patata caliente para el entrenador, que intenta enfriarla asegurando que pueden jugar juntos. Se agarra a lo sucedido en el Mundial de Clubes, en el que los juntó en cinco de los seis partidos. El turco perdía brillo al partir de la banda derecha, aunque luego alternaran las posiciones con el inglés más escorado a la izquierda.

Juntarlos significa que uno de ellos tendrá que acoplarse a un puesto en el que su rendimiento puede verse afectado. Bellingham parte con cierta desventaja al ver como su compañero ha subido a la cima en cuestión de dos meses. Deberá recuperar su mejor nivel después de un año en el que su rendimiento ha estado por debajo de las expectativas por culpa de una lesión de clavícula.

Imprescindibles

A eso suma ciertos problemas personales que puede trastocar su estado anímico y le cueste centrarse plenamente en el fútbol. La separación de sus padres, según el ‘Daily Mail’, no le ayuda por muy fuerte que sea mentalmente. Sin embargo, nadie duda que el mejor Bellingham es un jugador imprescindible, supremo. Y eso es lo que tiene que demostrar para recuperar el sitio.

Por el contrario, Güler está en su mejor momento. Conecta con Mbappé y con Vinícius para convertirse en el mejor escudero de dos delanteros letales. Además, marca goles (lleva tres) imitando a Bellingham, que también tiene llegada desde atrás. Xabi insiste en que pueden jugar juntos, pero uno no estará en su mejor posición y eso le perjudicará en la competencia por ser el media punta titular.