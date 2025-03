"Me dijeron que desapareciese, que no se podía ni criticar al Madrid ni a Cristiano Ronaldo"

En el año 2015, el Real Madrid visitó el Arcángel para enfrentarse a un Córdoba en descenso. Los blancos terminaron ganando el encuentro el último minuto con un gol de Gareth Bale, pero la imagen del partido fue la expulsión de Cristiano Ronaldo por pegar una patada sin balón a Edimar. Hernández Hernández no dudó y expulsó al portugués con una roja directa.

El delantero se marchó del estadio señalándose el escudo de campeón del Mundial de Clubes delante de todo el estadio como muestra de superioridad, un gesto que dio la vuelta al mundo.

Uno de los protagonistas de ese día, José Ángel Crespo, defensa del Córdoba, rememoró ese episodio en los micrófonos del medio andaluz Zona Mixta.

"Expulsan a Cristiano que estaba teniendo un partido horrendo, yo lo marcaba en casi todas las jugadas y me estaba saliendo un partido increíble. El estaba fuera. En la anterior jugada me tiró un puñetazo en un córner y me rozó el flequillo. En la siguiente jugada se enganchó con mi compañero y le metió una patada cuando la pelota ya estaba fuera y me pegó otro manotazo. Estaba tan fuera del partido que se le fue. Yo estaba contentísimo de la expulsión", explicó Crespo.

"Me dijeron que desapareciese, que no hablara con nadie"

Pero lo que no se sabía de ese partido fue la actitud y la manera de actuar del presidente del Córdoba en esa época, Carlos González. Según el relato de Crespo, el mandatario le prohibió criticar al Real Madrid ni a Cristiano Ronaldo por su amistad con Florentino Pérez: "En aquel momento fue complicado. Mucha gente no sabe que nuestro presidente, Carlos, que era 'amigote' de Florentino, dijo a todos los medios que yo iba a dar entrevistas después de lo ocurrido. Pero automáticamente a mí me decía que apagase el teléfono, desapareciese y que no hablara con nadie para no criticar al Madrid ni a Cristiano porque Florentino era amigo suyo".

"Fue un drama, tuve que desaparecer. Mi madre me llamaba diciendo que había periodistas en las calles de mi pueblo en Lora. Allí te das cuenta del poder que tiene mediáticamente el Real Madrid", añadió el defensor.