Diego Rico acusa a Rüdiger: "Lo hizo a posta"

Ni el árbitro Muñiz Ruiz en el campo ni Valentín Pizarro en el VAR apreciaron nada punible en un rodillazo injustificable de Rüdiger a Diego Rico en la disputa del Real Madrid-Getafe.

La victoria sorprendente del equipo de Bordalás y la crisis de juego y de resultados de los blancos ha dejado escondida una polémica que en otras circunstancias hubiera centrado todos los programas deportivos y tertulias futbolísticas.

Antonio Rüdiger y Franco Mastantuono discuten con el árbitro durante el partido del Real Madrid frente al Getafe / Juanjo Martín

La víctima de esta acción no se ha callado y ha querido poner los puntos sobre 'las ís'. Diego Rico ha hablado claro en la COPE en una entrevista de Gema Santos: "Si me pilla mal me hubiera dejado allí, si fuera al revés igual me hubieran caído diez partidos y no podría jugar más esta temporada".

La indignación del lateral getafense es evidente: "No sé para que está el VAR, el VAR ha de estar para estas situaciones, una agresión".

Rico desvela que la desconexión de Rüdiger no es casual: "Se sabe de sobras que va a posta, en la acción anterior tuvimos un rifi-rafe que pita falta y de camino a la defensa va diciendo cosas y justo en la jugada siguiente me llega el balón y casi aparta a un compañero para reventarme la cara y si me pilla mal me hubiera podido dejar en el césped".

Diego Rico habló sin pelos en la lengua en la COPE / Cadena Cope

Rüdiger seguirá siendo para muchos un 'loco gracioso' pese a que por sus acciones no reparte caramelos precisamente. Son cosas de defender la camiseta del Real Madrid. Si el alemán jugara de blaugrana, la sanción sería catedralicia. Con todo ello en Real Madrid TV consideraron oportuno hablar del colegiado del que dijeron que "había cometido una sucesión de errores llegando al disparate".

Evidentemente no se referían a la 'gracia' de Rüdiger que por supuesto ni mencionaron. Como mínimo tuvieron el detalle de no justificar la derrota del equipo de Arbeloa con la actuación arbitral.

El 'regalito' del zaguero alemán no tuvo castigo en el campo pero al menos Diego Rico ha tenido la valentía de poner las cosas en su sitio.

Si el defensor andaluz no hubiera hablado de este asunto se habría pasado más que desapercibido. En muchos medios la desgana para analizar este incidente es muy significativa.