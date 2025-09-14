Bloquearon su salida al Dortmund y ahora tiene abiertas las puertas del primer equipo

El pasado miércoles, el Real Madrid Castilla volvía a jugar en Europa 45 años después. Lo hacía como parte de la Premier League International Cup, un torneo creado tras el 'Brexit', para que los jugadores ingleses puedan competir con jóvenes de otros países. En su primer compromiso, los de Arbeloa vencieron 0-1 gracias a un gol de Bruno Iglesias, que recogió el testigo de aquel filial que disputó la Recopa en 1980 después de ser subcampeón de Copa ante el primer equipo el año anterior.

Diego Aguado se salvó del éxodo del Castilla

El tanto del mediocampista salmantino fue el que salió en todos los resúmenes, pero si se abre el foco al partido en su conjunto, sobreale la actuación de Diego Aguado, central de 18 años que logró salvarse del exilio que persigue a los componentes del Castilla cada temporada. Como Jacobo Ramón (Como) o Chema Andrés (Stuttgart), un equipo de una primera categoría quiso echarle el guante, pero el club bloqueó su salida.

El postor que quiso llevarse a Diego Aguado fue el Borussia Dortmund, un club con el que tradicionalmente ha tenido buenas relaciones el Real Madrid. No solo por el reciente fichaje de Bellingham, también porque fue el elegido para enviar a jugadores como Achraf Hakimi. Peor resultó la experiencia de Reinier Jesús. El caso es que el Signal Iduna Park siempre ha sido un campo en el que el talento salido de 'La Fábrica' ha sido visto con buenos ojos.

En los últimos años, en la cantera blanca se ha trabajado a fondo en la formación de zagueros con buen pie. A esa tendencia pertenece el compañero de Diego Aguado en el Castilla, Joan Martínez. Otro perfil que casa a la perfección con el estilo de Xabi Alonso y cuyo máximo exponente es Dean Huijsen, quien prácticamente ejerce de mediocentro en el esquema del vasco, quien tiene en la agenda a Diego Aguado como antes lo tuvo Davide Ancelotti.

Ancelotti le hizo debutar, pero su mentor es Arbeloa

Hasta la última temporada, Carletto no se prodigó en exceso para dar oportunidades a los canteranos blancos. Pero uno de los que pudo debutar con el primer equipo de su mano fue el central del Castilla. De hecho, recibió su 'regalo' de Reyes el 6 de diciembre de este año, cuando junto a Lorenzo Aguado y Chema Andrés, se estrenaron frente a la Deportiva Minera en la eliminatoria de Copa. Hoy, solo Diego se mantiene en la estructura blanca.

Lorenzo Aguado, lateral derecho, se marchó decepcionado este verano. "Hablé con Toché y no dudé en venir el Albacete, después de quince años en el Real Madrid, necesitaba sentirme querido y tener continuidad de minutos. En el Albacete me han recibido de forma inmejorable", reconocía en una entrevista en la Cadena Ser, después de integrarse en el conjunto manchego al que también fue a parar Jesús Vallejo.

Mientras que Loren Aguado le dio las gracias a Ancelotti tras su debut, Diego Aguado se dirigió al ahora entrenador del filial, por aquel entonces técnico del Juvenil blanco: “Estoy muy contento y quiero dar las gracias a todos mis entrenadores y en especial a Arbeloa, sin él no hubiera llegado este momento”. Es uno de los proyectos de jugador de élite que el salmantino buscará madurar en su temporada de estreno en Primera RFEF.

¿Cómo le afecta la lesión de Rüdiger?

Diego Aguado, tal y como demostró ante el equipo juvenil de los Wolves, es un central zurdo con buena salida de balón. Ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección y lleva en el radar del primer equipo incluso antes de cumplir la mayoría de edad. Por eso Ancelotti decidió llevárselo al Mundial de Clubes, más si cabe, teniendo en cuenta que la posición de zaguero central era una de las más delicadas. De hecho, sigue siéndolo.

Con Militao de regreso tras una segunda rotura de cruzado, Huijsen, un recién llegado, es el que ha asumido el rol de capitán general. El Real Madrid intentó a última hora hacerse con Ibrahima Konaté, pero el Liverpool no lo soltó, como sí tendrá que hacer el próximo verano en caso de que no se capaz de renovarle. Algo ahora mismo muy improbable. Ante una nueva lesión de Rüdiger, la expulsión de Huijsen, el declive de Asencio y que Alaba cuenta como mediocentro, Aguado vuelve a ver abiertas las puertas del primer equipo.