Qué dice la viral 'profecía de los 10 años': El clavo ardiendo al que se agarran los aficionados del Real Madrid

Los aficionados del Real Madrid están teniendo una nueva temporada complicada después de un inicio muy flojo a las órdenes de Xabi Alonso. La llegada de Arbeloa al banquillo del Bernabéu no ha comportado ningún cambio, de momento, y ya están fuera de la Copa del Rey.

Sin embargo, algunos seguidores madridistas están decididos a no darlo todo por perdido y han encontrado en una broma viral un motivo por el que seguir creyendo que es posible remontar una situación, a priori, muy complicada de levantar.

Según ellos, existe una profecía que augura éxitos para el equipo de la capital y que tiene lugar cada 10 años: "Es el plan de Florentino", señala Ricardo Bascuñán, de la cuenta de humor @rikomedy de Instagram.

Arbeloa estuvo a las órdenes de Ancelotti en su última etapa en el Real Madrid. / Rafa Casal

La clave para entenderlo es echar la vista a 2015 y compararlo con lo ocurrido en el 2025. Por un lado, el Real Madrid ganó la Champions durante la temporada anterior, en 2014 y en 2024, aunque la temporada siguiente, la 2015 y 2025, no levantó ningún trofeo.

Otra 'evidencia' radica en la destitución de Carlo Ancelotti, al término de la temporada 2014-2015, así como de la temporada 2024-2025. Tras la marcha de 'Carletto', el Florentino apostó por el fichaje de Rafa Benítez, "un entrenador español al que destituyeron en enero de 2026", una situación muy similar a la de Xabi Alonso, y en su lugar entró el entrenador del Castilla, Zidane y Arbeloa.

Zidane celebra una de las tres Champions seguidas conseguidas al frente del Real Madrid. / ·

Además, la Bota de Oro también se la llevaron Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, una década después, ambos con la camiseta del Real Madrid. Pero no acaba aquí: "Luis Enrique ganó la Champions en 2015 (con el Barça) y, ¿quién la ganó el año pasado? (el mismo, con el PSG)".

Incluso han conseguido tomarse la eliminación en Copa del Rey como una señal de lo que está por venir: "El Madrid es eliminado en la primera ronda por el Cádiz de forma ridícula", mientras que este curso ha ocurrido igual con el Albacete.

Así, volviendo la vista atrás, en 2016 empezó el dominio blanco en Europa, consiguiendo las tres Champions consecutivas a las órdenes del técnico francés, por lo que según esta profecía, este sería el siguiente paso para los jugadores de Arbeloa.

Obviamente, se trata de una broma del humorista pero la viralidad que ha adquirido en los últimos días gracias a otras cuentas que se han hecho eco del tema, ha provocado que el vídeo llegara incluso a la mujer de Carvajal, Daphne Cañizares, que dejó su 'like' en la publicación. Además, Bascuñán apunta a que sabe que le ha llegado a los jugadores y que no ven imposible que se pueda cumplir.

Por desgracia para los madridistas, el juego del equipo no invita a pensar que algo así pueda suceder. Además, su rival directo, el Barça, se ha convertido en una apisonadora desde que precisamente perdiera en el primer Clásico de la temporada, impidiéndoles conseguir el primero de los títulos posibles, la Supercopa, en el último enfrentamiento directo.