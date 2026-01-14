El día que Xabi Alonso estalló: "No sabía que venía a entrenar a una guardería"

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid no se explica solo por su destitución en enero: el final, en realidad, se empezó a escribir semanas antes, con una relación cada vez más deteriorada con el vestuario, según desvela el diario Marca. El ambiente, cuenta el diario, venía tensándose desde principios de noviembre, cuando el “divorcio” interno ya era evidente puertas adentro y el día a día en Valdebebas fue empujando el conflicto hasta hacerlo insostenible.

El detonante llegó en un entrenamiento. No fue un rapapolvo al uso ni un arrebato puntual: fue un estallido. “¡No sabía que venía a entrenar a una guardería!”, habría soltado el técnico, una frase que, de acuerdo con la información publicada, abrió una herida que ya no se cerró.

Xabi Alonso conversa con Kyllian Mbappé / AP

También apunta a que la plantilla consideraba “cargantes” las sesiones por su carga táctica y por el volumen de información, además de un control constante sobre detalles y correcciones. Ese nivel de exigencia se extendía también al cuerpo técnico y, en especial, a su segundo, Sebas Parrilla, señalado en el malestar del grupo.

Le dejaron sin tiempo para implantar su idea

Pero el técnico veía justo lo contrario. La versión del diario es que Xabi Alonso sentía que no había margen: el Mundial de Clubes primero y el regreso acelerado a la competición después —sin una pretemporada real— le dejaron sin tiempo para implantar su idea. En su lógica, había que apretar, meter conceptos, corregir rápido y sostener el proceso con trabajo y repetición. En la del vestuario, ese ritmo era asfixiante. Y ahí, según Marca, se rompió el hilo: entrenador y jugadores dejaron de caminar en la misma dirección.

Marca asegura que en el vestuario comenzó a circular el nombre de Arbeloa como posible solución, bien porque desde el club se tanteaba el ambiente o porque los propios futbolistas veían en él una alternativa. Su presencia alrededor del primer equipo, por su papel en el Castilla y su convivencia habitual con los entrenamientos, habría alimentado ese runrún mientras la figura de Xabi quedaba cada vez más aislada.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y el técnico Xabi Alonso, tras perder este domingo la final de la Supercopa de España / EFE

Finalmente, explican que, con la crisis de resultados, el equipo intentó sostener al entrenador cuando vinieron mal dadas, pero que algo ya se había quebrado. El malestar se trasladó a los despachos y, a partir de ahí, el desenlace fue cuestión de tiempo.

La Supercopa se convirtió en el punto final, pero el inicio —subraya Marca— estuvo en aquel entrenamiento y en aquel grito que dejó al descubierto que la ruptura ya era real.