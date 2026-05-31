¿Qué día son las elecciones del Real Madrid? Fecha, sede de votación y horarios

El Real Madrid vive un momento histórico a nivel institucional. Por primera vez en dos décadas, los socios blancos están llamados a las urnas para decidir la presidencia del club en unas elecciones que enfrentan al actual mandatario, Florentino Pérez, con el empresario alicantino Enrique Riquelme.

La Junta Electoral del club fijó de forma oficial la fecha de los comicios: el domingo 7 de junio de 2026, una jornada en la que más de 70.000 socios con derecho a voto podrán elegir el rumbo de la entidad durante los próximos años. Se trata de unas elecciones especialmente relevantes no solo por el relevo en juego, sino también por el debate abierto en torno al modelo de propiedad del club.

Fecha y sede de la votación

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarán el domingo 7 de junio de 2026. El proceso electoral se desarrollará durante una única jornada, en la que los socios podrán acudir a votar de manera presencial o hacerlo por correo, siguiendo los plazos establecidos por el club.

Florentino Pérez, este domingo en el Real Madrid-Granada de Liga F. / AFP7 vía Europa Press

Una de las principales novedades de estas elecciones es el cambio de escenario. La votación no se celebrará en el Santiago Bernabéu, como en otras ocasiones, debido a la imposibilidad de utilizar el estadio en esas fechas por la organización de otros eventos. En su lugar, la sede de votación será el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, el complejo deportivo donde el club ha centralizado parte de su actividad institucional en los últimos años. Este espacio ya ha acogido en otras ocasiones asambleas de socios compromisarios y reuniones de carácter institucional, pero será la primera vez que asuma el peso de unas elecciones presidenciales en el formato actual.

Horarios de votación

El proceso de votación se desarrollará de forma ininterrumpida durante toda la jornada electoral. Según la planificación establecida por la Junta Electoral, los socios podrán ejercer su derecho al voto entre las 9:00h y las 20:00h.

Durante esas once horas, los socios podrán acudir de forma escalonada al recinto para evitar aglomeraciones. Para votar será imprescindible presentar la documentación oficial exigida por el club, así como estar incluido en el censo electoral vigente.

Madrid. 28.05.2026. Entrevista a Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid. Careto / José Luis Roca / EPC

Más allá de la fecha y la logística del proceso, estas elecciones han adquirido una dimensión especialmente relevante por el debate institucional abierto. Florentino Pérez plantea la posibilidad de abrir una pequeña parte del capital del club a un inversor minoritario, con el objetivo de reforzar la valoración económica del Real Madrid.

Por su parte, Enrique Riquelme ha centrado su discurso en defender el modelo tradicional del club, basado en la propiedad exclusiva de los socios, y ha prometido incluso blindarlo por escrito ante notario si logra la presidencia. Con dos modelos claramente enfrentados, los socios del Real Madrid decidirán en las urnas no solo quién será su presidente, sino también qué rumbo institucional tomará el club en los próximos años.