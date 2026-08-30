El día que Mourinho faltó al respeto al Málaga: "Si me echan, no voy a entrenar al Málaga, iré a un equipo grande"

El Málaga vuelve este domingo al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid en la tercera jornada de Liga. Un regreso que sirve también para recuperar uno de los episodios más polémicos que protagonizó José Mourinho durante su primera etapa en el banquillo blanco. En marzo de 2011, el portugués se cruzó con Manuel Pellegrini y dejó una frase que todavía permanece en la memoria: “Si me echan, no voy a entrenar al Málaga, sino a un equipo grande de la Premier o de Italia”.

La historia comenzó con las declaraciones de Pellegrini, entonces entrenador del Málaga, después de haber dirigido al Real Madrid la temporada anterior. El chileno había realizado un buen trabajo en su primer curso al frente del conjunto blanco, pero Florentino Pérez decidió prescindir de sus servicios para apostar por Mourinho. El portugués, preguntado por las palabras de su predecesor, no dudó en responder.

Mourinho quiso marcar distancias con Pellegrini y con la situación que había vivido el técnico chileno en Madrid. “A mí no me va a pasar lo mismo que a él”, aseguró antes de lanzar la frase que provocó la polémica: “Si me echan no voy a entrenar al Málaga, sino a un equipo grande de la Premier o de Italia”.

El comentario llegó justo antes de un Real Madrid-Málaga y generó un enorme revuelo. Mourinho consideraba que Pellegrini había contado únicamente “media verdad” al comparar sus respectivos comienzos en el conjunto blanco. El portugués recordó que, aunque el Madrid de Pellegrini tenía un punto más en Liga a esas alturas, también había sido eliminado de la Copa del Rey y todavía debía remontar una eliminatoria de Champions.

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid / ESTELA SILVA / EFE

El técnico portugués, además, quiso reivindicar su propia trayectoria y la exigencia que suponía dirigir al Real Madrid. “El segundo es el primero de los últimos”, llegó a decir al valorar la temporada anterior de Pellegrini. Eso sí, reconoció que el chileno había realizado un “campeonato muy bueno” durante su etapa en el Bernabéu.

La tensión entre ambos no terminó ahí. Mourinho llegó al partido contra el Málaga dejando claro que esperaba que el público recibiera bien a Pellegrini, que regresaba al estadio después de su salida del club. “La puerta de mi vestuario está abierta para él, para que pueda saludar a los jugadores con los que trabajó el año pasado”, explicó el portugués.

El encuentro terminó con una contundente victoria del Real Madrid por 7-0, con cuatro goles de Gonzalo Higuaín y un doblete de Karim Benzema, además de un tanto de Ángel Di María. El Málaga de Pellegrini se marchó del Bernabéu goleado, pero aquel partido quedó inevitablemente marcado por la batalla dialéctica entre los dos entrenadores.

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Quince años después, el Málaga vuelve al escenario de aquella polémica. La situación es completamente diferente y Mourinho afronta ahora una nueva etapa en el banquillo madridista, pero el duelo vuelve a enfrentar al Real Madrid con el conjunto andaluz. Una buena ocasión para recordar aquel episodio en el que el técnico portugués dejó una de sus frases más contundentes sobre el club malagueño y sobre su propio futuro.