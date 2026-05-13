El día que Florentino Pérez abusó de su poder y encerró en una habitación a un árbitro

Florentino Pérez fue el gran protagonista de la tarde del martes. El presidente del Real Madrid sorprendió a todo el mundo al convocar de forma repentina una rueda de prensa excepcional, para explicar una situación que le afectaba personalmente tras celebrarse la Junta con la directiva. Florentino se mostró realmente afectado por "las mentiras" y "críticas" sobre su persona y el conjunto blanco. Sobre todo, se dirigió 'a machete' hacia el medio de comunicación ABC, que tildó de filtradores y de inventarse informaciones.

La calentura se debió a una noticia que publicó el medio madrileño sobre cómo había ido la reunión. El ABC explicó que Florentino estaba muy cansado, algo que realmente le molestó y jugó con humor durante la comparecencia. Una intervención que, sin duda, ha dado la vuelta al mundo por el tono, la agresividad y la falta de autocrítica hacia la temporada.

Florentino ya abusó de su poder

La mañana del miércoles ha amanecido con Florentino en todas las portadas de los medios de comunicación. Aunque también se ha vuelto a viralizar el encontronazo que tuvo el ya éxarbitro Eduardo José Iturralde González con el presidente del Real Madrid. El vizcaíno, un habitual del programa 'Carrusel Deportivo' de la 'Cadena Ser', explicó hace unos años que este le encerró en una habitación tras un partido.

Sin pelos en la lengua, Iturralde González explicó en antena que durante el partido que dirigió entre Real Madrid y Deportivo de la Coruña (6-1), correspondiente a la temporada 2010/11 fue interpelado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Este le instó a llevarle a una habitación aparte dentro de las instalaciones del Santiago Bernabéu, pero el colegiado se negó a hacerle si no estaban sus asistentes.

"No me ha pasado más veces, ningún presidente me ha metido en una habitación aparte. A mí me importan los hechos. El que me metió en una habitación aparte fue Florentino Pérez. No me tengo que esconder. Hay un informe del CTA, porque lo puse en conocimiento. Para que vean lo que es presionar. No me voy a esconder. No hay ningún árbitro corrupto, estamos por encima", aseguró Iturralde González.

Iturralde no se esconde

El máximo mandatario de la entidad blanca le comentó: "Si yo solo os pido una cosa a los árbitros, que me pitéis igual que al Barça". 'Itu' le preguntó si se trataba de una broma y al responderle que "no", dio por finalizada la conversación y a la media hora ya estaba en conocimiento del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

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Todo se produjo a raíz de la defensa de Clos Gómez, al que acusaban en Real Madrid TV de haber perjudicado a la entidad blanca cuando pitaba partidos del cuadro blanco. Tras sus declaraciones, el canal oficial de la entidad blanca elaboró un nuevo reportaje de casi cuatro minutos en el que repasaba algunos de los errores que el colegiado cometió en perjuicio del Real Madrid cuando estaba en activo. "Este es Iturralde González, el árbitro que se ha quitado la careta por fin y ahora se dedica a atacar al Real Madrid desde los medios de comunicación", apunta RMTV.