El día que Florentino le llamó la atención a Cristiano Ronaldo con dos palmadas en la mejilla y que recuerda al 'caso Valverde'

En el vestuario del Real Madrid están floreciendo diversas discrepancias e insatisfacciones durante este tramo inicial de la temporada. Primero fue con Rodrygo Goes, debido a la incertidumbre por su falta de minutos y, posteriormente, por los rumores acerca de una posible salida. Después, llegó el momento de dudar de Vinicius, tras sus enfados cuando era sustituido y sus suplencias en Liga.

Cuando parecía que la mecha ya se había apagado, ha surgido, de forma muy inesperada, el 'caso Valverde'. El centrocampista uruguayo, un jugador ajeno a las polémicas (solo tuvo la del golpe a Baena) y muy comprometido con el equipo, tuvo que salir a defenderse ante unas acusaciones en las que se le señalaba por "falta de profesionalidad y compromiso" con el conjunto blanco, tras unas declaraciones ante los micrófonos.

Unos hechos que nos trasladan al pasado, cuando Florentino Pérez advirtió a Cristiano Ronaldo tras unas declaraciones públicas. Repasemos el episodio.

El toque de atención de Florentino a Cristiano Ronaldo

Sucedió en 2015. Antes de empezar el partido de Champions con el París Saint Germain, Florentino Pérez, el presidente del Madrid, recibió casi en la puerta del vestuario del Santiago Bernabéu a Cristiano Ronaldo. Fue una escena algo habitual. En esa época, el presidente recibía a sus hombres a pie de cañón en todos los partidos de la Liga de Campeones.

"¿Qué tal, presi!?", le preguntó la estrella blanca al dirigente de manera casi rutinaria. "Tenemos que hablar. ¿Por qué dices eso? Tenemos que hablar", le respondió Florentino a un sorprendido Cristiano, aunque el delantero sabía a qué se refería.

Todo proviene de unas declaraciones del portugués a la revista alemana 'Kicker', en las que insinuaba su posibilidad de dejar el Madrid. "¿Qué cosa he dicho?", fue la respuesta de Cristiano, que la repitió más tarde ante la insistencia del dirigente blanco. "¿Qué he dicho? No he dicho eso, no he dicho eso", se le escuchó decir mientras se alejaba de Florentino para meterse en el vestuario.

Luego, en el partido, Cristiano jugó muy mal. Tan solo un disparo a puerta de los tres que realizó en 90 minutos, ganándose al final los silbidos del Bernabéu por fallar un pase fácil. Y una vez acabado el encuentro, con victoria blanca por la mínima (1-0), se puso a cuchichear con Laurent Blanc, el entrenador del PSG. "He hablado con él, pero no voy a contar lo que me dijo", se limitó a explicar el técnico francés.

¿Y... toque de atención de Xabi a Valverde?

El uruguayo fue señalado por ciertos gestos y actitudes, concretamente tras quedarse en el banquillo en Champions, donde incluso 'se interpretó' que no quiso calentar (decían). A esto se sumaron rumores de que se habría negado a jugar como lateral derecho y hasta él mismo afirmó que no le gustaba jugar en esa posición. Ante la avalancha de comentarios, Valverde salió públicamente a desmentir esas versiones.

Aseguró sentirse dolido por lo que considera informaciones falsas y subrayó que siempre ha estado dispuesto a jugar en cualquier posición por el equipo, incluso cuando arrastraba molestias físicas.

Sin embargo, Xabi Alonso lo sentó ante el Almaty. No disputó ni un minuto pese a estar disponible, pero es que, además, no participó en ninguno de los rondos previos con el resto de suplentes, y eso que venía de hablar en la previa del partido, algo que venía siendo sinónimo de titularidad con el tolosarra en el banquillo.

El comunicado del uruguayo

Valverde insiste en su compromiso absoluto con el Real Madrid y recalcó que seguirá trabajando para aportar donde sea necesario. "He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso...", decía en el comunicado que colgaba en las redes sociales.

No obstante, la realidad es otra y las declaraciones del propio Valverde no le dejan en muy buen lugar, ya que aunque no se negó per se a jugar en la defensa como hizo en determinados momentos la temporada pasada como Ancelotti, sí que dejó claro ante los micrófonos que prefería seguir teniendo minutos en su posición, unas declaraciones que se alejan de lo que se espera de actitud en uno de los capitanes.

El entorno blanco sigue debatiendo si se trata de un problema real de vestuario o simplemente de un episodio magnificando en medio de un inicio de temporada turbulento.