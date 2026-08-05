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REAL MADRID

Día clave para el futuro de Vinicius en el Madrid tras rechazar una oferta de 22 millones de euros

El club blanco y el extremo brasileño mantienen una brecha de ocho millones de euros en sus pretensiones económicas para renovar

Vinicius celebra un gol con el Real Madrid

Vinicius celebra un gol con el Real Madrid / EFE

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Àlex Calaff

Àlex Calaff

El futuro de Vinicius en el Real Madrid continúa siendo una incógnita. Según informó Toño García en El Larguero, el delantero brasileño rechazó la última propuesta de renovación presentada por el club hace dos semanas, que contemplaba un salario de 22 millones de euros por temporada y un contrato hasta junio de 2031.

Con las negociaciones estancadas, ambas partes tienen previsto reunirse este miércoles 5 de agosto para intentar desbloquear la situación. El principal obstáculo sigue siendo la diferencia económica entre la oferta del Real Madrid y las exigencias del futbolista, que aspira a percibir 30 millones de euros anuales.

La distancia de ocho millones de euros entre ambas posturas mantiene el acuerdo completamente paralizado. Esta situación ha provocado que algunos miembros de la directiva madridista empiecen a ver con buenos ojos una posible venta durante este mercado de verano, en lugar de correr el riesgo de que el jugador entre en su último año de contrato sin renovar.

Vinicius Jr, durante un partido con el Real Madrid

Vinicius Jr, durante un partido con el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pese a la incertidumbre, José Mourinho habría transmitido al extremo brasileño de 26 años que cuenta con él, mantenido una comunicación cercana durante las primeras semanas de la pretemporada. Una muestra de la confianza del técnico luso en la estrella madridista.

Mientras tanto, el Arsenal permanece atento a todo lo que ocurra en las conversaciones entre el jugador y el Real Madrid. Aunque el conjunto londinense todavía no ha presentado una oferta oficial por él, sí que ha hecho saber al propio Vinícius su intención de convertirlo en una pieza clave del proyecto de Mikel Arteta.

El entrenador 'gunner' aún no ha hablado directamente con el futbolista, pero desde la entidad inglesa existe disposición para satisfacer las condiciones económicas que solicita el atacante si finalmente decide abandonar el Santiago Bernabéu.

Reunión clave

La reunión prevista para este miércoles será determinante para el futuro del brasileño. Si ambas partes logran acercar posturas, la renovación podría volver a encarrilarse. Sin embargo, si no se alcanza un acuerdo, el Real Madrid podría abrir definitivamente la puerta a una salida este mismo verano con la intención de no perder a su estrella gratis.

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En ese escenario, el Arsenal estaría preparado para iniciar conversaciones formales con el club blanco e intentar negociar el traspaso antes del inicio de la nueva temporada. ¿Se acabará el culebrón?

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