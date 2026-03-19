El día que cambió todo en el Real Madrid: Un cónclave del vestuario sin Mbappé ni Bellingham

Álvaro Arbeloa intenta socializar las decisiones con los jugadores. Los hace partícipes de las decisiones, aunque en última instancia sea él quien decida, dando las explicaciones oportunas si proceden. Su labor es convencerles de que ejecutando el plan diseñado hay más opciones de ganar cada partido. Los jugadores han empezado a creer avalados por el juego y los resultados.

No han faltado alguna que otra fricción, como con Carvajal. El técnico explicó aquello del sofá gris donde recibe a quienes quieren aclarar situaciones. El capitán no es dudoso, no es de los que abran espitas contra nadie a nivel interno, y las aguas se calmaron sin que el protagonismo del lateral haya variado demasiado.

Reunión en el vestuario

Hay un punto de inflexión importante en la reacción del equipo y que ha facilitado elevar el rendimiento sobre el terreno de juego, según reveló ‘As’. Los jugadores mantuvieron una reunión en el vestuario con Arbeloa. Fue una charla directa, donde se desprendieron de cargas y pensamientos negativos para decir lo que pensaban. El objetivo, cambiar la dinámica o no habría futuro.

Mbappé y Bellingham celebra un gol del francés / EFE

Reuniones de este tipo son habituales en la mayoría de los vestuarios. Lo que llama la atención es que en esa ‘confesión’ colectiva no estuvieron Bellingham ni Mbappé, ambos lesionados. Hubo conjura sin dos de las estrellas del equipo, que parecen vivir al margen de lo que debería ser una familia algo de lo que tanto presumía Ancelotti.

Ancelotti señaló a Mbappé

De hecho, el italiano denunció en ‘Radio Marca’, que esa familiaridad se acabó con el aterrizaje del astro francés. “La llegada de Mbappé coincidió con dos salidas importantes, como la de Kroos y Nacho. Eso generó un ambiente diferente. Mbappé lo hizo fantásticamente, haciendo más o menos 50 goles, y el equipo tuvo dificultades para conquistar títulos porque el fútbol son pequeños detalles y, cuando cambias algo, no siempre puede salir bien".

Menos se podría dudar de Bellingham, que en su primer año el Madrid conquistó la Liga y la Champions. Otra cosa es que se le hayan subido los humos y que se crea más de lo que es en un equipo en el que eso es pecado por la calidad de sus moradores. No deja de ser coincidencia de que el equipo madridista ha vuelto a ser ese rival temido y respetado sin dos de sus mejores jugadores.