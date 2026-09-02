Detenido un joven de 18 años que planeaba secuestrar a Kylian Mbappé

Según una investigación policial revelada por Le Parisien, Kylian Mbappé aparece entre las 26 personas que estaban en el punto de mira de una banda que habría preparado distintos robos, agresiones y que planeaban secuestros en Francia. El futbolista del Real Madrid figura junto a empresarios y a un rapero entre las potenciales víctimas. La información, publicada este miércoles por el diario francés, señala como presunto responsable a un joven de 18 años, identificado como Clément L., que habría utilizado el alias de ‘Lester Z’ para comunicarse desde prisión.

La investigación arrancó después de varios episodios ocurridos durante la primavera y el verano. El caso que permitió a los agentes avanzar en la identificación de los sospechosos fue el de un relojero de Neuilly-sur-Seine. La policía encontró indicios que conectaban un intento de agresión en abril con el posterior asalto a su establecimiento, en el que fueron sustraídos relojes de lujo valorados en unos 150.000 euros. La investigación policial llevó hasta Clément L., que ya se encontraba en prisión preventiva por otros delitos.

Kylian Mbappé celebra su primer gol contra la Real Sociedad. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Fue precisamente en prisión donde los investigadores encontraron una de las claves de la investigación. Se incautaron dos teléfonos móviles que posteriormente fueron analizados por los agentes. Siempre según la información de Le Parisien, en ellos apareció una lista con 26 posibles objetivos, seleccionados por su elevado patrimonio. Entre esos nombres había empresarios, pero también figuras conocidas del mundo de la música y del fútbol. Uno de esos nombres era el de Mbappé.

El delantero del Real Madrid no habría sido el único personaje relacionado con el mundo del entretenimiento incluido en esa lista. La investigación también apunta a un rapero como potencial objetivo de la banda. El resto de personas señaladas serían principalmente empresarios con importantes recursos económicos.

Kylian Mbappé, entrenando con el Real Madrid / Real Madrid

Clément L. fue detenido el 19 de agosto a la salida de un tribunal de Bobigny, donde debía comparecer por otra causa relacionada con un delito de proxenetismo. Poco después fue arrestado un segundo sospechoso, señalado como presunto propietario del vehículo utilizado en uno de los episodios investigados. Ambos fueron puestos a disposición de la Brigada de Represión del Bandolerismo de París y, dos días después, Clément fue imputado por robo en banda organizada. El joven permanece en prisión y fue colocado en régimen de aislamiento, mientras que el otro sospechoso quedó en libertad bajo control judicial.

El principal acusado niega ser el cerebro de la operación. Durante sus declaraciones habría reconocido la gravedad de los hechos, pero sostiene que su papel se limitaba a actuar como intermediario entre un supuesto líder y quienes ejecutaban las acciones. Además, según Le Parisien, cuenta con antecedentes por delitos relacionados con estupefacientes y un robo con violencia y ya estaba encarcelado por otras investigaciones. La Justicia francesa mantiene abierta la causa mientras trata de determinar el alcance real de la organización y el grado de participación de cada sospechoso.