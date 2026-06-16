REAL MADRID
Detenido un aficionado del Atlético por insultos racistas contra Vinicius antes de un partido contra el Barça
El suceso investigado, grabado por una televisión brasileña, ocurrió en el partido contra el conjunto azulgrana que tuvo lugar en el Metropolitano el pasado 14 de abril, vuelta de los cuartos de Champions
La Policía Nacional ha detenido a un aficionado del Atlético de Madrid acusado de lanzar insultos racistas contra Vinicius Jr. en las inmediaciones del Riyadh Air Metropolitano. Los hechos se produjeron el pasado 14 de abril, antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el conjunto rojiblanco y el FC Barcelona.
El episodio fue captado por las cámaras de una televisión brasileña y las imágenes se difundieron posteriormente en redes sociales. En ellas puede verse a un joven con una camiseta del Atlético dirigiéndose a Vinicius con insultos racistas como “mono” y “chimpancé”, pese a que el delantero del Real Madrid ni siquiera participaba en el encuentro.
A raíz de la difusión de las imágenes, la Policía Nacional abrió una investigación que ha culminado con la detención del presunto autor. Según fuentes policiales, el arrestado es un hombre de 27 años que fue identificado gracias a una investigación conjunta de la Brigada Provincial de Información de Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Valencia. La información fue adelantada por El Mundo.
Al detenido se le atribuye un presunto delito de odio. Un suceso que se une a la larga lista en la que la Justicia ha actuado por hechos relacionados con insultos racistas dirigidos contra Vinicius. En junio del año pasado fueron condenados a penas de entre 14 y 22 meses de prisión los cuatro ultras del Atlético de Madrid que colgaron un muñeco con la camiseta del futbolista en un puente de la capital antes de un derbi.
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