Los detalles del contrato y del staff de Xabi Alonso en el Real Madrid

Xabi Alonso se despedirá de la afición del Leverkusen este domingo a las 15:30. Será el último partido como local que dispute el Bayer esta temporada, en la que, sin nada en juego, terminará el próximo 17 de mayo a domicilio ante el Mainz 05. Casi a la misma hora, el que será su nuevo equipo, el Real Madrid, se jugará la última bala por el título de Liga ante el Barça el Clásico. Ancelotti ya sabe que será el último que dirija como entrenador blanco.

La fórmula: dos años fijos y uno opcional

El acuerdo es total ya entre todas las partes. Xabi Alonso saldrá de Alemania y pondrá rumbo al Real Madrid, donde, según ha podido saber este diario, firmará un contrato por tres años. La particularidad de este vínculo que se suscribirá hasta 2028 es la tercera temporada, que tendrá un carácter opcional. Es la fórmula por la que ha optado el técnico vasco, quien se siente más cómodo con la misma, pensada para trabajar en base a objetivos.

Las negociaciones entre Xabi Alonso y el Real Madrid han sido cómodas, un clima de entendimiento favorecido por el Leverkusen, quien, de mano de su CEO, el español Fernando Carro, siempre se ha remitido a un "pacto de caballeros". Es decir, un acuerdo formal con el que se facilitaría la salida del vasco en caso de que alguno de sus exequipos tocase la puerta para hacerse con sus servicios, como así sucederá.

El CEO del Bayer Leverkusen también habla de Jonathan Tah, vinculado al FC Barcelona. / Perform

Xabi Alonso se compromete mediante la fórmula de 2+1 años trayendo consigo a su cuerpo técnico. Se descarta la posibilidad de que, por ejemplo, se incorpore a su staff algún miembro ya integrado en la estructura del Real Madrid, como el caso de Álvaro Arbeloa, con el que comparte agencia (Best of You). Así, por ejemplo, su mano derecha en el club será Sebas Parrilla, quien le ha venido acompañando en sus diferentes etapas en los banquillos y para el que, como en el caso de Xabi Alonso, este movimiento supone la vuelta a 'casa'.

Sebas Parrilla, la mano derecha de Xabi Alonso

En el fichaje de Xabi Alonso por el Real Madrid obra, lógicamente, un factor sentimental, pero también de conocimiento. El que será nuevo entrenador blanco conoce la 'casa blanca' como jugador durante cinco temporadas, pero también como técnico, puesto que llevó al Infantil A al título de liga en la temporada 2018/2019, a la par que se sacaba la Licencia UEFA Pro. En aquella plantilla estaban hombres como Jacobo Ramón, Chema Andrés o Yusi, que han estado en dinámica de primer equipo esta temporada.

Sebas Parrilla es más que un preparador físico, es el hombre que ha estado al lado de Xabi Alonso en su corta pero intensa carrera en los banquillos. Un hombre que trabajó en Valdebebas desde 2001 hasta 2018, por lo que su trayectoria está más que contrastada. De hecho, fue el tolosarra el que le echó el guante para que le acompañase en el filial de la Real Sociedad. Otro de los perfiles importantes del equipo del nuevo entrenador madridista es Alberto Encinas, preparador físico con pasado en el Barça.

Sebas Parrilla será el segundo de Xabi Alonso en el Real Madrid. / REAL MADRID

El caso de Pintus obra por separado, porque es un empleado del Real Madrid. Tampoco se esperan movimientos en el cargo de entrenador de porteros, porque Lluis Llopis ya coincidió con Xabi Alonso cuando estaba en el conjunto donostiarra. La idea es que el técnico vasco tenga un entorno cómodo en el que poder trabajar desde el primer día. Este primer día dependerá de cómo se articule la salida de Ancelotti, que, de perder en el clásico del domingo, pondría fin a su segunda etapa como entrenador blanco.

Solari, entrenador para el Mundial de Clubes

Carletto no estará en el Mundial de Clubes, como tampoco se espera que esté Xabi Alonso, quien, a pesar de evaluar y trabajar en base al rendimiento de este torneo, no se quemaría de primeras en un torneo que se prevé incierto. El encargado de asumir esta responsabilidad, salvo giro de última hora, será Santiago Solari, quien ya fue interino en el pasado -después primer entrenador, por un espacio breve- y al que consideran en Valdebebas de sobra capacitado para asumir un torneo encuadrado a medio camino entre las dos temporadas.

Por tanto, la época de Xabi Alonso se considerará inaugurada en la campaña 2025/2026, la primera de las dos fijas y una opcional que firmará con el Real Madrid. Entre sus primeras tareas estará colaborar en el diseño de una plantilla que vivirá varios desembarcos y salidas. Las parcelas prioritarias ahora mismo son la del eje de la zaga y el mediocentro, toda vez que se ha cerrado el fichaje de Alexander-Arnold para el lateral derecho. Un trabajo de fondo que ilusiona al técnico vasco, quien será despedida con honores del Bayer Leverkusen.