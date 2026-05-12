Kylian Mbappé volvió a convertirse en el centro de la polémica por una simple historia de Instagram.

El delantero francés compartió una imagen desde el entrenamiento en Valdebebas junto a los ganadores del partidillo matutino, pero hubo un detalle concreto que no pasó desapercibido para muchos aficionados del Real Madrid.

La palabra "winners" acompañada de un guiño y un trofeo, fue interpretada por numerosos madridistas como una publicación fuera de lugar después del duro golpe sufrido en el Clásico frente al Barça y de toda la polémica que rodeó al jugador durante los últimos días.

En la fotografía aparecían Joan Martínez, Manuel Ángel, Courtois, Carreras y Ceballos junto al atacante francés, sonrientes tras el entrenamiento. Sin embargo, en redes sociales muchos seguidores blancos reaccionaron con dureza al mensaje, considerando que el contexto no ayudaba precisamente al jugador.

Una semana marcada por la controversia

Mbappé ya venía siendo protagonista antes incluso del Clásico. El francés fue visto disfrutando de una escapada romántica en Italia junto a Ester Expósito y, poco después, regresó a Valdebebas para entrenar con normalidad.

Pese a ello, terminó quedándose fuera de la convocatoria para el partido contra el Barça, una ausencia que generó numerosas preguntas entre los aficionados. Durante el encuentro, además, publicó otra historia animando al equipo cuando el Real Madrid ya perdía 2-0, algo que tampoco sentó bien a una parte de la hinchada.

Ahora, esta nueva publicación ha terminado de alimentar el debate. Muchos aficionados consideran que el uso de "winners" y el tono relajado de la imagen transmiten una sensación equivocada en un momento especialmente delicado para el club.

El detalle en la story de Mbappé que muchos madridistas interpretan como una burla / Instagram @k.mbappe

Las redes vuelven a señalar a Mbappé

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios criticando la actitud del delantero francés y cuestionando el momento elegido para publicar la fotografía.

Otros aficionados, sin embargo, defendieron al jugador y recordaron que se trataba únicamente de una imagen habitual tras un entrenamiento en Valdebebas. Aun así, lo cierto es que cualquier movimiento de Mbappé está siendo observado con lupa y convertido automáticamente en tema de debate dentro del madridismo.