Desvelan el plan oculto por el cual Florentino Pérez anunció las elecciones

La rueda de prensa de Florentino Pérez no se entiende solo por lo que dijo, sino por lo que pretendía activar. Más allá del tono, de los ataques a la prensa y de unas declaraciones que han generado una enorme polémica, la comparecencia del presidente del Real Madrid tenía un trasfondo mucho más profundo: abrir el camino a una convocatoria de elecciones que, según Juan Ignacio Gallardo, director de MARCA, respondería al gran objetivo político e institucional de Florentino: cambiar el modelo societario del club.

El madridismo esperaba explicaciones sobre la crisis deportiva e institucional. Pero las respuestas no llegaron. No hubo una explicación clara sobre la salida de Xabi Alonso, el futuro entrenador, la situación del vestuario, la responsabilidad del presidente, el fracaso de la Superliga o los problemas del nuevo estadio. Como escribió Gallardo, “el madridismo esperaba explicaciones. Pero Florentino nunca las da”.

Juan Ignacio Gallardo / EFE

El foco oculto

El foco, sin embargo, estaba en otro sitio. La comparecencia desembocó en el anuncio de una convocatoria electoral urgente. Y ahí, según el análisis de Gallardo, aparece el verdadero motivo de fondo: “El motivo oculto de esta precipitada convocatoria no es otro que intentar desactivar una posible candidatura alternativa que pueda arrebatarle el poder (Pérez se cree dueño del club: ‘me tendrán que echar a tiros’) y evitar que pueda consumar su gran deseo: cambiar el modelo societario, crear un consejo de administración y poner al frente del mismo a su ‘ahijado’, el franco-marroquí Anas Laghrari, el hombre que actualmente, pero en la sombra, ya maneja el día a día de la entidad”.

Esa frase resume el núcleo político de la comparecencia. Según esta interpretación, Florentino no habría acelerado las elecciones únicamente para renovar su mandato ni para responder a la crisis abierta en el club, sino para asegurar el control del proceso antes de que una alternativa pueda organizarse y cuestionar el futuro modelo de poder del Real Madrid.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ofrece una rueda de prensa en Madrid / EFE/Juanjo Martin

En ese escenario aparece Enrique Riquelme, señalado por Gallardo como una posible alternativa que lleva tiempo “armando una candidatura seria y cualificada”. El temor a que esa oposición gane fuerza explicaría la urgencia de los plazos. La convocatoria rápida tendría, por tanto, una doble finalidad: frenar cualquier candidatura alternativa y blindar el proyecto de transformación societaria que Florentino tendría en mente.

Información nula

Gallardo también apunta a una contradicción de fondo en el discurso presidencial. Florentino insiste en que los socios son los dueños del club, pero el artículo sostiene que la información real que reciben es mínima: “la información que los socios tienen del club es nula”. El autor lo resume con una fórmula especialmente dura: “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”.

Por eso, la rueda de prensa fue mucho más que una comparecencia polémica. Fue, según esta lectura, una operación de poder. El objetivo no era solo responder a la prensa, defenderse del caso Negreira o reivindicar su gestión. El verdadero trasfondo era controlar los tiempos electorales para proteger un plan de mayor alcance: cambiar la estructura institucional del Real Madrid, crear un consejo de administración y dejar encarrilado el futuro del club bajo una figura de máxima confianza.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

La consecuencia, sin embargo, fue contraria a la buscada. Florentino quiso controlar el relato, pero terminó ampliando las dudas. Gallardo fue especialmente contundente al valorar su imagen pública: “Dio pena ver desenvolverse así al presidente del Real Madrid” y “es verdaderamente triste que haya dilapidado su imagen, que la haya arruinado así en menos de una hora”.

La gran pregunta ahora es si las elecciones permitirán una competencia real o si los plazos se ajustarán para impedir que cualquier alternativa tenga tiempo de armarse. Porque, como advierte Gallardo, la teoría de la transparencia y de la calidad democrática del club “se derrumba observando este movimiento apresurado y avasallador”.

En definitiva, el porqué de las declaraciones de Florentino no está solo en el ruido de la rueda de prensa. Está en el fondo de la maniobra: convocar elecciones de forma urgente para conservar el control del Real Madrid y allanar el camino hacia un cambio de modelo societario que puede alterar la naturaleza del club.