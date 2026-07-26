Desvelan el mareante sueldo que tendría Vinícius en el Arsenal

El Arsenal estaría dispuesto a ofrecer a Vinicius Júnior el contrato más alto de toda su historia como club para intentar un golpe de mercado a la altura de su ambición, según informa este sábado el Telegraph. El brasileño, con solo un año de contrato por delante en el Real Madrid, cobra actualmente unas 400.000 libras a la semana (unos 468.500 euros, alrededor de 24 millones de euros al año), y los ingleses estarían dispuestos a subir todavía esas cifras.

Un sueldo por encima de todo lo que ha pagado el club

La clave de la operación es económica. El 'Telegraph' asegura que en el Arsenal ya se han manejado internamente las cifras que costaría el fichaje y que la parte financiera no sería un obstáculo. Para tener opciones reales de convencer a Vinicius, el club londinense no solo igualaría su salario actual, sino que lo mejoraría, lo que situaría al brasileño muy por encima de cualquier futbolista en la historia de la entidad.

Rompería la estructura salarial de Arteta

Esa oferta haría estallar el techo salarial que Arteta ha defendido desde su llegada. El propio club marcó su nuevo listón hace unos meses al renovar a Bukayo Saka con un contrato de unas 365.000 libras semanales (en torno a 427.000 euros, cerca de 22 millones al año) con subidas anuales pactadas. Pagar a Vinicius más que a Saka supondría reordenar por completo la jerarquía de sueldos del vestuario, precisamente lo contrario de lo que Arteta hizo cuando aterrizó en 2019 y tuvo que quitarse de encima a jugadores como Özil y Aubameyang, que superaban las 350.000 libras semanales (unos 410.000 euros).

Por qué el Arsenal se lo puede permitir

El movimiento encaja con la nueva escala del club tras ganar la Premier y llegar a la final de la Champions. El Arsenal ha tenido un verano discreto —solo ha firmado al extremo Christos Tzolis y al portero Illan Meslier—, de modo que dispone de margen para concentrar una gran inversión en una sola operación estelar. El hecho de que Vinicius entre en su último año de contrato refuerza además la idea de que sería una ventana para intentarlo.

El Madrid, enfrente

El plan choca con la postura del Real Madrid. Según el 'Telegraph', José Mourinho no quiere perder a ninguna de sus estrellas y se opondría a la salida del brasileño, en un club en el que Florentino Pérez rara vez deja marchar a jugadores clave en su mejor momento. De momento no ha habido contacto oficial entre ambos clubes.